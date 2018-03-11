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«Наводит ужас»: на Западе оценили видео пуска «Кинжала»
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«Наводит ужас»: Daily Star оценила видео пуска «Кинжала» 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Министерство обороны РФ
Британское издание Daily Star прокомментировало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".
>>Запуск "ракеты Путина" показали на видео
Газета назвала ролик запуска "Кинжала" "шокирующим".
Как пишет издание, видео пуска новой гиперзвуковой ракеты, "способной преодолеть любую систему обороны наводит ужас".
Ранее в Минобороны сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты экипажем МиГ-31 ВКС с аэродрома в Южном военном округе. В ведомстве отметили, что в результате учений удалось подтвердить тактико-технические характеристики и временные показатели "Кинжала".
В заявлении Минобороны подчеркивается, что "Кинжал" не имеет аналогов в мире.
Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию показал кадры испытаний комплекса "Кинжал". По словам главы государства, ракета способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
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