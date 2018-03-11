«Наводит ужас»: на Западе оценили видео пуска «Кинжала»

«Наводит ужас»: Daily Star оценила видео пуска «Кинжала»

Британское издание Daily Star прокомментировало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Газета назвала ролик запуска "Кинжала" "шокирующим".

Как пишет издание, видео пуска новой гиперзвуковой ракеты, "способной преодолеть любую систему обороны наводит ужас".

Ранее в Минобороны сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты экипажем МиГ-31 ВКС с аэродрома в Южном военном округе. В ведомстве отметили, что в результате учений удалось подтвердить тактико-технические характеристики и временные показатели "Кинжала".

В заявлении Минобороны подчеркивается, что "Кинжал" не имеет аналогов в мире.