«Его собьет даже МиГ-15»: в США раскритиковали F-35

«Его собьет даже МиГ-15»: В США недовольны очередными тратами миллиардов на F-35 из-за его бессилия перед авиацией России

В США пришли к выводу, что знаменитый истребитель F-35 технологии «стелс» в настоящее время далеко не лучший в мире. Поэтому на его «разработку и обновление» понадобится еще 16 миллиардов долларов.

Соответствующий материал появился накануне в Newsweek . При этом уже сейчас F-35 стал «самой дорогой программой вооружения» в истории. Однако он все равно уступает по своим характеристикам российским самолетам, из-за чего в США решили его вновь модернизировать. Сейчас в войсках США насчитывается 270 таких истребителей.

Общая стоимость проекта составляет примерно 406,5 миллиарда долларов, что намного больше, например, бюджета Украины. Новые траты пойдут на разработку программного обеспечения и установку специального оборудования, которое призвано сделать истребители еще более незаметными.

Член палаты представителей Ники Цонгас назвал новые затраты «баснословной суммой», которая значительно превышает все показатели, которые ранее демонстрировались конгрессменам для обоснования целесообразности производства F-35.

Крайне недовольны и рядовые американцы, которые заявляют, что самолет и без того проигрывает российским аналогам, чтобы тратить на него очередные средства. Тем более, что существующая модификация имеет ряд серьезных недостатков, которые даже не позволяют нормально эксплуатировать истребитель.

скриншот «Это заявление не имеет ничего общего с истиной. Затраты вырастут еще на 100% и больше. Эта «летающая пиратская база» обречена на 50 лет жизни в «цветных снах». И китайцы, и русские имеют самолеты, которые намного лучше, чем F-35. А «стелс» — очередная фальшивка. И у России, и у Китая давно есть радары, которые позволяют «увидеть» этот самолет. Развоплотите его обратно на чертежную доску!», — пишет Томас Даниэль Кюн.

Другой пользователь отвечает, что он сам критикует F-35, но у России и Китая аналогичных самолетов нет. Однако Кюн отмечает, что даже разработчик F-15 Пьер Спрэй заявил, что «МиГ-15» времен Корейской войны разнесет F-35 в бою.

Другие пользователи занимаются подсчетами, сколько мостов и дорог можно построить на деньги, потраченные на F-35, и предсказывают, что это «еще не конец».

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Стоит отметить, что ранее F-35 снимали с эксплуатации из-за того, что пилоты теряли сознание во время полетов. Позднее причина этого была выяснена, оказалось, что все дело в плохой работе системы подачи кислорода. Американские журналы прогнозировали, что истребители «покажут себя в бою» уже в этом году, однако, судя по всему, это маловероятно и в будущем году.