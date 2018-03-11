«Калашников» после санкций: сделано в США

В США ширятся протесты против завода по производству АК-47

Десятки человек во Флориде протестуют против завода по производству автоматов Калашникова. Когда выяснилось, что губернатор штата дал компании Kalashnikov USA разрешение на строительство, некоторые американские НКО сочли это аморальным. По их мнению, это не только противоречит духу санкционной политики США. Число преступлений с применением огнестрельного оружия в стране растет, и приток американских «калашниковых» не сделает США безопаснее.

«АК-47 — это орудия войны, и они будут производиться на нашем заднем дворе, — заявил американскому изданию Newsweek Митчелл Столлберг, председатель местного отделения организации «Прогрессивные демократы Америки». — Тем тяжелее осознавать, что этим будет заниматься российская компания».

Прогрессивные демократы в конце февраля организовали акцию против строительства завода по производству автоматов Калашникова, который должен появиться в штате Флорида. Среди плакатов — советский серп и молот и надпись: «Нет, не здесь!»

В марте в нескольких американских изданиях появились публикации о губернаторе Флориды Рике Скотте , который много лет активно сотрудничает с производителями оружия. Критик утверждают: флоридские власти не заботит волна нападений с применением карабинов и автоматов, которые совершают злоумышленники-одиночки в разных частях США.

Недавно выяснилось, что завод Kalashnikov USA (K-USA) все-таки появится в городе Помпано-Бич. В феврале за несколько десятков километров отсюда — в Паркленде — произошла очередная стрельба в школе. Это только подогрело страсти вокруг деятельности K-USA.

У этого проекта долгая и бурная история. Однако обвинения со стороны американских НКО в том, что «калашниковы» на территории США будет производить российская компания, — довольно грубое упрощение.

«RWC была основана оригинальным концерном «Калашников» со штаб-квартирой в Москве для экспорта огнестрельного оружия в США. Но планы оказались сорваны антироссийскими санкциями президента Обамы», — утверждал в январе 2015 года американский телеканал CNN. История началась в 2015 году, когда американская RWC (Russian Weapons Company) объявила о планах резко сменить деятельность. С импорта российских вооружений от концерна «Калашников» , — который стал невозможен из-за введения санкций против РФ, — компания решила перейти на производство.

По тем же данным, именно RWC создала бренд Kalashnikov USA. На тот момент в планы компании входило строительство завода по производству оружия в штате Пенсильвания. CNN цитировала Томаса Маккроссина, гендиректора K-USA, который утверждал, что его бизнес удовлетворит высокий спрос на «калашниковы» среди американских любителей огнестрельного оружия.

Потом от идеи завода в Пенсильвании отказались и начали переговоры с властями Флориды. Губернатор Рик Скотт изначально даже предлагал K-USA скидку в $160 тыс. на строительство. Но сделка сорвалась. Сейчас выясняется, что завод все-таки появится, но без льготных условий.

Громкая дискуссия об ограничении свободной купли-продажи огнестрельного оружия в США, а также скандал вокруг «русских хакеров», очевидно, сильно усложнили старт американского производства «калашниковых».

«У российского концерна «Калашников» были идеи создать в США компанию, которая могла бы, несмотря на введение антироссийских санкций, отстоять бренд, — рассказал источник «Газеты.Ru», знакомый с рынком огнестрельного оружия. — Кроме того, такая компания могла бы вытеснить с рынка конкурентов, кто продавал оружие на технологической базе АК и тоже использовал имя Калашникова. Однако по мере ужесточения санкций концерн от этой идеи отказался». История с K-USA изначально была связана с попытками российского бизнеса не потерять американский рынок, подтверждает российский информированный источник, знакомый с процессами в оружейной индустрии.

Отечественный концерн «Калашников» неоднократно подчеркивал, что американский производитель Kalashnikov USA (K-USA) не имеет никакого отношения с российской компании. Эта позиция не изменилась.

«На фоне антироссийских санкций все участники рынка, связанного с российским оружием в США, по понятным причинам, предпочитают отмалчиваться», — объяснил «Газете.Ru» оружейный эксперт, главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярёв . В январе он был в США и держал в руках продукцию K-USA.

«Ясно только то, что RWC, если и занимается коммерческой деятельностью в настоящее время, как импортер российского гражданского оружия на территорию США в условиях санкций работать просто не может», — добавил собеседник «Газеты.Ru». По его словам, нет официальных данных, которые бы подтверждали, что Kalashnikov USA — это новое название для Russian Weapons Company, поменявшей свой профиль с импорта на внутреннее производство.

Тем не менее, проблемы у K-USA начались практически сразу. Завода до сих пор нет, со СМИ компания не общается, а в соцсетях не спадает волна возмущения недовольных клиентов.

Судя по комментариям в фейсбуке, K-USA не продает ни новых, ни старых моделей автоматов — только гладкоствольные KS-12 (клон самозарядного карабина «Сайга-12» отечественного концерна «Калашников»). Между тем, большинство американских энтузиастов ждут другого оружия — 9-мм пистолета-пулемета KR-9, на базе отечественного ПП-19 «Витязь». K-USA регулярно рекламирует этот автомат на американских оружейных выставках последние три года, но до сих пор не продает.

«Kalashnikov USA, вы до сих пор не ответили ни на один из постов, требующих объяснений, — возмущается пользователь Мэтт Байтер. — В чем подвох? Вы разыгрываете людей или просто не воспитаны? Мы должны знать хоть что-то? Отвечайте, или люди начнут жаловаться на ложную рекламу». «Вы собираетесь выпустить что-нибудь, помимо гладкостволов? Каждый раз, когда я скапливаю достаточно денег на новую винтовку у вас, ребята, все это заканчивается тем, что я трачу деньги на что-то другое. Потому что вы только пустой болтовней занимаетесь», — пишет в фейсбуке пользователь Роберт Гомес.

Единственный свежий комментарий K-USA в соцсетях — это октябрьское сообщение: «Спасибо за понимание». Оно появилось в ответ на подбадривающий пост пользователя, который признавался в любви к карабинам компании и выражал надежду, что она в ближайшее время разберется со всеми проблемами.

«Для большинства российских патронных заводов американский рынок является основным. На территорию США уходит до 50% заказов, — рассказал «Газете.Ru» Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий. — Целый ряд отечественных производителей огнестрельного оружия хотел бы зарабатывать на американском рынке по примеру производителей патронов. Но этого не получилось из-за санкций». «Нет никаких ноу-хау для того, незнание которых помешало бы выпускать те модели, которые рекламирует Kalashnikov USA сегодня, — считает Михаил Дегтярёв. — Устройство этого оружия хорошо известно, подобное производится в целом ряде стран. Одну и ту же деталь в нынешних условиях можно создать различными способами, в зависимости от объёма партий и прочих условий. Так что с точки зрения технологий проблем быть не должно».