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Перехватчики МиГ-31 переделали под гиперзвуковые «Кинжалы»
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Перехватчики МиГ-31 переделали под гиперзвуковые «Кинжалы» 

Lenta.ru 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Истребители-перехватчики МиГ-31 выбраны носителями новых гиперзвуковых ракет «Кинжал» и были модернизированы под них. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter.
«Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», — сказал он.
11 марта Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» с аэродрома в Южном военном округе. Пуск прошел успешно.
О том, что новые гиперзвуковые ракеты поступили в армию, сообщил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что комплексы не имеют аналогов в мире.
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