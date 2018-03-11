Перехватчики МиГ-31 переделали под гиперзвуковые «Кинжалы» 

«Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», — сказал он.

Истребители-перехватчики МиГ-31 выбраны носителями новых гиперзвуковых ракет «Кинжал» и были модернизированы под них. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter.