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Пушков сравнил отношения Украины и НАТО с «аспирантурой в предбаннике»
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Пушков сравнил отношения Украины и НАТО с «аспирантурой в предбаннике» 

РИА Новости 11 марта 2018
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание НАТО за Украиной статуса страны-аспиранта при альянсе, сравнив их отношения с «аспирантурой в предбаннике».
Накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что решение НАТО является важным, потому что с этого решения начинаются возможности дальше развивать и углублять взаимодействие Украины и НАТО.
"Холодный душ для Киева после вчерашнего ликования: (спецпредставитель госдепа США по Украине Курт — ред.) Волкер заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО. Но самое главное — её туда 2/3 альянса совсем не хотят принимать, так как это может привести к столкновению с Россией. Вот и придумали для Киева «аспирантуру в предбаннике», — написал он на своей странице в Twitter.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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