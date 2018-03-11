Пушков сравнил отношения Украины и НАТО с «аспирантурой в предбаннике»

Накануне первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что решение НАТО является важным, потому что с этого решения начинаются возможности дальше развивать и углублять взаимодействие Украины и НАТО.

"Холодный душ для Киева после вчерашнего ликования: (спецпредставитель госдепа США по Украине Курт — ред.) Волкер заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО. Но самое главное — её туда 2/3 альянса совсем не хотят принимать, так как это может привести к столкновению с Россией . Вот и придумали для Киева «аспирантуру в предбаннике», — написал он на своей странице в Twitter.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.