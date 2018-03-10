«Речь о членстве в альянсе не идёт»: что даст Украине статус «страны-аспиранта» в НАТО

Украина получила «статус аспиранта» в НАТО . По словам президента Петра Порошенко, это «долгожданное и логичное» решение, которое «повышает уровень амбиций» государства в отношении альянса. Однако эксперты считают, что речь может идти скорее о сохранении статуса-кво: шансов на вступление в Североатлантический блок у Киева нет, так как в стране не утихает военный конфликт.

«Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе», — написала она в Facebook. Кроме того, Украина не готова к членству в НАТО по параметрам своих вооружённых сил, состоянию экономики и масштабной коррупции, отмечают политологи. Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО. Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

По её словам, этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер , которая состоялась в четверг, 9 марта.

Грузия и Македония. В сообщении на официальном сайте Североатлантического альянса отмечается, что в настоящий момент «четыре страны-партнёра задекларировали своё стремление к членству». Помимо Украины, это Босния и Герцеговина

«Все эти четыре страны имеют интерес касательно НАТО, но Украина — единственная страна, которая не заявила как о части национальной политики, что она стремится к получению Плана действий относительно членства, а именно это является путём к членству в НАТО», — приводит её слова «Европейская правда». При этом ещё в феврале Гетемюллер отмечала, что Украина отличается от других стран, которые стремятся к членству в НАТО.

«Такой статус дают периодически странам, в которых блок заинтересован. Аспирантами в своё время были Финляндия и Швеция, но членами альянса они так и не стали, хотя в НАТО их пытались затащить всеми правдами и неправдами», — пояснил Леонков. Статус «страны-аспиранта» ничего не даст Киеву, заявил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков . По его словам, Украина сможет участвовать в некоторых мероприятиях НАТО в качестве наблюдателя. Также страна сможет участвовать в военных учениях блока. При этом, как отметил эксперт, права голоса у Киева не будет.

«С таким же успехом они могут присвоить себе статус страны-профессора или страны-доцента. Кроме смеха это ничего не вызывает», — добавил он. «Фантазии украинских политиков» Главный редактор журнала «Национальная оборона» , военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с RT заявил, что такой статус вызывает множество вопросов.

«Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарём НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США. Благодарен за твёрдую позицию по поддержке Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в альянсе», — отметил президент. Президент Украины Пётр Порошенко поприветствовал «важное, долгожданное и логичное» решение, которое, по его мнению, «повышает уровень амбиций» Киева в отношении альянса. Такой шаг характеризует состояние отношений с НАТО, уверен глава государства.

«Это обозначает только фантазии в умах украинских политиков. Разумеется, ни о каком членстве Украины в НАТО речи не идёт по определению и идти не будет. Страна не готова к этому по параметрам своих вооружённых сил, состоянию экономики и масштабной коррупции. Кроме того, Украина ведёт гражданскую войну на востоке», — рассказал он. Леонков считает, что сейчас у Украины «нет никакого шанса или надежды вступить в альянс». Такого же мнения придерживается Коротченко, который напомнил, что страна участвует в вооружённом конфликте.

«Думаю, что НАТО, скорее всего, под давлением США подаёт некие сигналы Украине, чтобы они там предприняли какие-то активные действия», — заключил эксперт. Леонков заметил, что запрет на ведение боевых действий входит в число критериев для государств, претендующих на членство в альянсе.

О том, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО, ранее говорил спецпредставитель США Курт Волкер . А генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что вопрос членства Киева будет зависеть от результатов оборонной реформы.

«Мы твёрдо держим курс на евроатлантическую интеграцию. И даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем на Украине точно пройдут референдумы и о вступлении в НАТО», — заявил украинский лидер. При этом в декабре Порошенко пообещал, что в ближайшем будущем власти проведут референдумы о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО. Президент выразил уверенность, что народ поддержит инициативу Киева.