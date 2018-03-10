Боевики покидают Восточную Гуту

Первая группа боевиков покинула Восточную Гуту

Ситуация на восточных окраинах Дамаска сейчас непростая. Для выхода мирных жителей из оккупированной боевиками зоны открыты два контрольно-пропускных пункта.

«Первая партия боевиков вышла через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайам Аль-Ваффедина без оружия. В дальнейшем будет перемещена на территорию не подконтрольную правительству Сирии», — заявил представитель российского Центра по примирению Владимир Золотухин. Сирии боевики начали покидать Восточную Гуту. Первая партия из тринадцати террористов вышла из анклава через гуманитарный коридор. Этого удалось достичь путем долгих переговоров с лидерами радикалов, которые вели офицеры российского Центра по примирению.

Он отметил, что переговорный процесс при участии сирийских властей будет продолжен. Ситуация на восточных окраинах Дамаска сейчас непростая. Для выхода мирных жителей из оккупированной боевиками зоны открыты два контрольно-пропускных пункта. Однако бандиты, которые давно прикрываются гражданами как живым щитом, не дают им выйти из Гуты, обстреливая КПП и гуманитарный коридор.