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Боевики покидают Восточную Гуту
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Первая группа боевиков покинула Восточную Гуту 

ТК «Звезда» 10 марта 2018
Фото: Reuters
Ситуация на восточных окраинах Дамаска сейчас непростая. Для выхода мирных жителей из оккупированной боевиками зоны открыты два контрольно-пропускных пункта.
В Сирии боевики начали покидать Восточную Гуту. Первая партия из тринадцати террористов вышла из анклава через гуманитарный коридор. Этого удалось достичь путем долгих переговоров с лидерами радикалов, которые вели офицеры российского Центра по примирению.
«Первая партия боевиков вышла через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайам Аль-Ваффедина без оружия. В дальнейшем будет перемещена на территорию не подконтрольную правительству Сирии», — заявил представитель российского Центра по примирению Владимир Золотухин.
Он отметил, что переговорный процесс при участии сирийских властей будет продолжен. Ситуация на восточных окраинах Дамаска сейчас непростая. Для выхода мирных жителей из оккупированной боевиками зоны открыты два контрольно-пропускных пункта. Однако бандиты, которые давно прикрываются гражданами как живым щитом, не дают им выйти из Гуты, обстреливая КПП и гуманитарный коридор.
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