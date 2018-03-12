«Ад на земле»: полигон армии Украины утонул в грязи

«Ад на земле»: палаточный городок украинской армии утонул в грязи

Палаточный городок вооруженных сил Украины на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области утонул в грязи. Фотографии происходящего появились в Сети.

​"Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год войны…", — написала на своей странице в Facebook участник боевых действий в Донбассе Юлия Матвиенко.

В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, бойцы которой проходят обучение на полигоне, в свою очередь, заявили, что "условия действительно тяжелые, но не критичны". Военные сделали дорожки для прохода из щебня, душевые. Утверждается, что кормят на полигоне нормально, имеется запас дров, в каждой палатке есть буржуйки.