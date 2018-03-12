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«Ад на земле»: полигон армии Украины утонул в грязи
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«Ад на земле»: палаточный городок украинской армии утонул в грязи 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Палаточный городок вооруженных сил Украины на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области утонул в грязи. Фотографии происходящего появились в Сети.
​"Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год войны…", — написала на своей странице в Facebook участник боевых действий в Донбассе Юлия Матвиенко.
В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, бойцы которой проходят обучение на полигоне, в свою очередь, заявили, что "условия действительно тяжелые, но не критичны". Военные сделали дорожки для прохода из щебня, душевые. Утверждается, что кормят на полигоне нормально, имеется запас дров, в каждой палатке есть буржуйки.
Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил на своей странице в Facebook, что фотографии, показывающие непригодные условия для жизни на Широком Лане, — это "гнусная разгонка истории тонущих на полигоне". Он рассказал, что на полигоне ведется строительство, на которое ранее выделили 370 миллионов гривен (около 14 миллионов долларов) однако из-за обильных осадков оно временно приостановлено. "Из года в год, из года в год в эту глину топят щебень и песок… Где это все? Археологи когда-то найдут, на глубине", — добавил Бирюков.
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