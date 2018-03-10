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Истребители и бомбардировщики ЗВО провели учебные бои
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Истребители и бомбардировщики ЗВО провели учебные бои в небе над Курской и Воронежской областью 

ТК «Звезда» 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Летный состав истребителей Су-30СМ выполнили задачи по перехвату воздушных целей, электронные пуски ракет по бомбардировщикам Су-34 выполнявших роль условного противника.
Экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Курской и Воронежской области в воздушном бою защитили аэродром от воздушного удара «противника» при проведении учебно-тренировочных полетов.
Летный состав истребителей Су-30СМ выполнили задачи по перехвату воздушных целей, электронные пуски ракет по бомбардировщикам Су-34 выполнявших роль условного противника, а также ближнему маневренному воздушному бою с уходом от воздушных средств поражения с помощью системы выброса ложных целей ППИ-26.
Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано более 10 экипажей Су-30СМ и Су-34, которые выполнили не менее 6 самолетовылетов каждый.
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