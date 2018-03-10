Nation: новая гонка вооружений опаснее старой — в ней три крупных участника

В феврале этого года произошёл очередной поворотный момент истории — «эскалация новой холодной войны», теперь уже между тремя крупными державами — Россией, США и Китаем, пишет The Nation. Как полагает издание, мир сможет пережить это противостояние, если прибегнет к инициативам по разоружению, которые использовались ещё во времена прошлой холодной войны.

«Мы все помним некоторые поворотные моменты, которые ознаменовали начало или конец крупных исторических эпох: ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года; речь Уинстона Черчилля о «железном занавесе» 5 марта 1946 года, которая возвестила о начале холодной войны; падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года, ставшее сигналом об окончании холодной войны; атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года, спровоцировавшие нашу бесконечную «войну с терроризмом», — пишет корреспондент The Nation по вопросам обороны Майкл Клэр.

Теперь же ко всему этому можно добавить очередной поворотный момент — «эскалацию новой холодной войны, произошедшую в феврале этого года», говорится в статье.

В течение одного месяца произошло три взаимосвязанных события. Во-первых, была опубликована новая ядерная доктрина США, предусматривающую расширение ядерного арсенала, а также менее строгую политику в плане использования ядерного оружия. Во-вторых, китайские чиновники решили отменить ограничения по срокам правления для председателей КНР, предоставив таким образом Си Цзиньпину возможность остаться у власти после того, как в 2023 году закончится его нынешний пятилетний срок. В-третьих, 1 марта президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию объявил о разработке новых ядерных вооружений, которые способны обойти американские системы противоракетной обороны и ударить в самое сердце США.

Вместе эти три события серьёзно поспособствовали созданию международной атмосферы подозрительности, враждебности и воинственности, схожей с кошмарным климатом начала холодной войны. Как и тогда, заявления одной стороны о разработках оружия другой стороной используются в качестве предлога для создания новых вооружений, тем самым неизбежно провоцируется «бесконечная гонка вооружений». Как и тогда, военные шаги сопровождаются скатыванием к авторитаризму и подавлению инакомыслия.

«Но нынешняя эпоха отличается тем, что в происходящее вовлечены три, а не две крупные державы, а это увеличивает возможность просчёта, поскольку в мире сейчас больше потенциальных горячих точек, чем когда-либо», — пишет автор.

Чтобы сохранить мир в этой новой эпохе, потребуется воскресить многие инициативы по разоружению времён холодной войны, подкрепив их организационными и коммуникационными успехами последних лет. Во время предыдущего противостояния поборники мира действовали на двух уровнях: они организовывали масштабные кампании для оказания общественного давления на политических деятелей, кроме того они сотрудничали с научным сообществом с целью создать меры по контролю за вооружениями, нацеленные на то, чтобы «сократить риск ядерного Армагеддона».

Нынешние активисты должны добиваться схожих целей, пытаясь проводить более масштабную мобилизацию общественности для решения ядерных вопросов, а также лоббировать конкретные меры, которые могли бы остановить скатывание к катастрофе.