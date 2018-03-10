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Истребители Израиля нарушили воздушное пространство Ливана
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Армия Ливана заявила о нарушении воздушного пространства страны истребителями Израиля 

ТАСС 10 марта 2018
Истребители израильских ВВС "вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили провокационные полеты на пониженной высоте". Об этом говорится в заявлении командования ливанской армии, распространенном в пятницу национальным агентством Al-Watania.
В нем указывается, что израильские самолеты появились в небе над городами Хасбайя, Набатия и Тир. У мыса Эн-Накура на юге страны в территориальные воды Ливана вторгся катер ВМС Израиля.
В заявлении отмечается, что ливанские военные проинформировали Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) о нарушениях израильской стороной резолюции 1701 Совбеза ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.
Имитация воздушных налетов над Южным Ливаном имела место 31 января. Тогда пилоты преодолели звуковой барьер, вызвав воздушные хлопки над населенными пунктами.
Правительство Ливана 10 февраля направило в Совет Безопасности ООН жалобу, обвинив Израиль в попрании своего суверенитета. Президент республики Мишель Аун на встрече 26 февраля с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа обратил внимание международного сообщества на то, что Израиль "продолжает регулярно нарушать резолюцию 1701 СБ ООН и вторгается в ливанское воздушное пространство для нанесения ударов по Сирии".
Израильские военные оправдывают разведывательные полеты над Ливаном необходимостью следить за передвижениями бойцов шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", которые воюют в соседней Сирии на стороне правительственной армии.
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