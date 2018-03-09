«Изменить миропорядок»: новое обвинение против РФ

«Подорвать лидерство США и изменить миропорядок»: в НАТО обвинили Россию в попытках разобщить альянс

Россия всеми доступными ей средствами стремится к тому, чтобы внести разлад в НАТО , лишить США лидирующих позиций и утвердить новый миропорядок. Об этом в четверг, выступая в американском сенате, заявил главнокомандующий Объединённых вооружённых сил Североатлантического альянса в Европе генерал Кертис Скапарротти. Он отметил, что расширение влияния Москвы на Ближнем Востоке наносит вред интересам Соединённых Штатов в регионе, а за усилением её позиций в Арктике Запад и вовсе не поспевает.

«Россия продолжает… игнорировать международные нормы, которые сохраняли мир в Европе с 1945 года​​​. Россия хочет изменить мировой порядок, разобщить НАТО и подорвать лидерство США, чтобы защитить свой режим, подтвердить своё доминирование над соседями и достичь большего влияния по всему миру. Чтобы добиться этих целей, Кремль готов задействовать весь спектр российской мощи, включая использование своих всё более эффективных вооружённых сил», — цитирует РИА Новости генерала. Госдуме в ответ на такие обвинения напомнили, что Америка сама давно уже не учитывает интересы других государств и предпочитает решать многие геополитические вопросы силой. Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти в четверг заявил, что Россия ведёт работу по разобщению членов Североатлантического альянса, а также стремится подорвать доминирование США и изменить миропорядок. С такими обвинениями в адрес Москвы он выступил на слушаниях в американском сенате.

«Россия продемонстрировала желание и способность вмешиваться в странах по периферии и проецировать военную силу, особенно на Ближнем Востоке. Российские вооружённые силы улучшаются и модернизируют свой потенциал, получая всё больше возможностей работать как гибкая сила, способная осуществлять операции по всему спектру современных боевых действий», — заявил Скапарротти. Примером амбиций РФ, по его мнению, служит ситуация на Ближнем Востоке. Именно там, утверждает генерал, Москва показала всему миру свою военную мощь.

«Америка забыла, что такое учитывать интересы независимых государств. Она решает все вопросы только языком силы — это бомбардировки без каких-либо законных оснований, безапелляционные и безосновательные обвинения», — пояснил RT Шерин. Ускользающее влияние В Москве слова одного из глав альянса расценили как откровенное передёргивание. Так, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин напомнил, что руководителям НАТО следует обратить внимание на собственную агрессивную тактику и приверженность силе как способу решению проблем.

«Эти усилия меняют региональную динамику, отрицательно сказываются на безопасности Израиля, стабильности в Ливане, а также на других интересах США в регионе», — добавил генерал. Выступая в американском сенате, Скапарротти также добавил, что считает тревожным знаком расширение российского влияния в Саудовской Аравии, Египте и Ливии. Ведь, утверждает главком НАТО, углубление сотрудничества Москвы с этими и другими странами угрожает интересам США в регионе.

«Мы плотно контактируем с ними (турками. — RT) по вопросам противовоздушной обороны. Я не думаю, что это завершенная сделка. Я думаю, у нас есть время. Я намерен убедить их, что лучше приобрести те системы, которые совместимы с НАТО», — сказал Скапарротти. Тревожная Арктика На этом фоне он подчеркнул, что Пентагон продолжает отговаривать Турцию от сделки по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые якобы представляют угрозу для НАТО.

«Их (России. — RT) заявленная цель — предоставить безопасность для экономического благополучия Арктики… Но если посмотреть, что они там устанавливают, то ясно, что у них будет возможность через какое то время, через два-три года контролировать Северный морской путь, если они этого захотят», — подчеркнул американский генерал. Однако не только Ближний Восток, по словам главкома Североатлантического альянса, вызывает озабоченность у руководства блока. Другой щепетильной для него темой является Арктика, где Россия продолжает наращивать своё присутствие. При этом, как признал Кертис Скапарротти, Соединённые Штаты в этом вопросе «не поспевают» за РФ.

Отметим, что Россия действительно укрепляет своё присутствие в Арктике. Однако, отмечают эксперты, делает она это исключительно для обеспечения собственной безопасности. В частности, одной из главных задач группировки российских войск в Арктическом регионе является защита Северного морского пути (СМП), который с каждым годом становится всё более востребованным. Для обеспечения безопасности российской Арктики в регион также переброшены части морской авиации, сухопутных сил, ВКС и ПВО.

Усиление России в регионе является также ответом на расширение присутствия там войск НАТО. Изобретая врага

«США обнаружили, что после заявления России об имеющихся у неё новых вооружениях, система НАТО её с огромными затратами на содержание превратилась в огромный пшик. Поэтому у них возникла проблема с тем, чтобы доказать остальным членам альянса необходимость блока. В связи с этим они придумали для России образ врага, в котором она выступает дезинтегратором как европейских союзников, так и всего западного мира. Поэтому сейчас политтехнологи США работают над тем, чтобы представить РФ страной-изгоем, которая противопоставляет себя Западу в целом и пытается его уничтожить», — рассказал RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. Опрошенные RT эксперты отмечают, что рассказывая о «российских угрозах» на всех фронтах, генералы НАТО пытаются спасти имидж Североатлантического альянса. В особенности это стало актуальным после заявления Владимира Путина о новейшем вооружении.

Однако, по мнению Судакова, США своей агрессивной политикой сами же отпугивают от себя союзников, которые всё больше теряют веру в во всемогущий Вашингтон.

«Трамп своей националистической риторикой и начал раскалывать евроатлантическое сообщество. И в этом и заключается вся ирония. Россия же хочет, чтобы Европа была более сильной и независимой от Соединённых Штатов», — сказал RT Блохин. С этим согласен эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН , политолог-американист Константин Блохин . По его мнению, фатальной для консолидации блока стало стремление Дональда Трампа подчеркнуть доминирующие позиции США, нивелировав таким образом заслуги и значимость остальных их союзников.