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Вошедший в Черное море корабль США попал на видео
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Вошедший в Черное море корабль США попал на видео 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: U.S. Navy photo by Mr. Paul Farley
Кадры с кораблем ВМС США появились в эфире телеканала "Россия 24".
Морские пехотинцы намерены провести высадку на черноморское побережье. Кроме того, они будут участвовать в учениях "Весенний шторм" в районе порта Констанца, расположенного в Румынии.
Ранее сообщалось, что маневры с участием Oak Hill, на котором находятся около 500 морских пехотинцев, пройдут с 8 по 15 марта.
Кроме того, американский эсминец Carney испытал в черноморской акватории новую электронную систему обнаружения ракет. Также военнослужащие ВМС США провели совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС.
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