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В НАТО усомнились в «российской агрессии» в Прибалтике
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Генерал НАТО усомнился в реальности «российской агрессии» в Прибалтике 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis
В НАТО не фиксировали агрессивных действий со стороны России, заявил глава Военного комитета альянса Петр Павел.
В беседе с журналистами он предостерег их от использования выражения "российская агрессия" в отношении Эстонии, Латвии и Литвы, так как ничего подобного в регионе не происходит. Несмотря на политическую напряженность, никаких нарушений воздушного пространства и территории этих стран не было, подчеркнул Павел.
"Все, что мы фиксировали в регионе — рост военного присутствия, числа учений, увеличение количества полетов дальней авиации, большая активность разведки. Я не назвал бы это "агрессией", — цитирует Павла Military.com.
Генерал также отметил, что причина почти всех перехватов самолетов России и НАТО в регионе заключается в ошибке. Павел призвал к "ответственному поведению", чтобы избежать подобных инцидентов.
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