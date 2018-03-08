В НАТО усомнились в «российской агрессии» в Прибалтике

Генерал НАТО усомнился в реальности «российской агрессии» в Прибалтике

Латвии и "Все, что мы фиксировали в регионе — рост военного присутствия, числа учений, увеличение количества полетов дальней авиации, большая активность разведки. Я не назвал бы это "агрессией", — цитирует Павла Military.com. В беседе с журналистами он предостерег их от использования выражения "российская агрессия" в отношении Эстонии Литвы , так как ничего подобного в регионе не происходит. Несмотря на политическую напряженность, никаких нарушений воздушного пространства и территории этих стран не было, подчеркнул Павел.

Генерал также отметил, что причина почти всех перехватов самолетов России и НАТО в регионе заключается в ошибке. Павел призвал к "ответственному поведению", чтобы избежать подобных инцидентов.