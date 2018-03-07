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Исламисты взяли ответственность за падение Ан-26 в Сирии
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Исламисты взяли ответственность за падение Ан-26 в Сирии 

Lenta.ru 5 часов назад
Исламистская группировка «Джейш аль-Ислам» взяла на себя ответственность за крушение российского самолета Ан-26 вблизи авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает издание Ad-Diyar.
Как передает издание, пять боевиков открыли огонь из тяжелых пулеметов, когда самолет находился в 100 метрах от земли. По словам исламистов, они сбили самолет в ответ на присутствие российских войск в Восточной Гуте.
Военно-транспортный самолет Ан-26 упал в сирийской провинции Латакия 6 марта примерно в 15:00 по московскому времени, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим. Всего на борту находились 39 человек.
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Ранее в Министерстве обороны России заявили, что огневого воздействия на воздушное судно не было. Одной из возможных причин называется техническая неисправность. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.
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