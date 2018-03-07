НАТО анонсировала масштабные учения у границ РФ

НАТО проведет масштабные учения у границ России

"Это осенью, в октябре, будут большие учения НАТО, возможно, самые большие учения с участием амфибий, которые проводились на пике холодной войны и назывались "Соединение трезубца" (Trident Juncture)", — сказал Неллер на слушаниях в палате представителей США. Страны НАТО проведут у границ России масштабные учения, к которым привлекут 45 тысяч человек. Об этом сообщил командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер.

Он уточнил, что планируется привлечь десятки кораблей и самолетов. По его словам, маневры пройдут у побережья Норвегии.

"Уверен, что со стороны Российской Федерации будут демарши. Но я думаю, это показывает серьезность стратегии, которую проводят (США), что наши союзники по НАТО хотят видеть нас там (в Европе — ред.) для их защиты", — добавил Неллер. Генерал не пояснил, где именно будут проводиться учения, но дал понять, что это будет недалеко от границ России.

Европейская инициатива по сдерживанию (European Deterrence Initiative) была принята США и странами НАТО после событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины для "сдерживания агрессивных действий России" и "обеспечения гарантий" европейским союзникам. В рамках этой доктрины страны НАТО приступили к наращиванию войск и военной инфраструктуры у границ России.