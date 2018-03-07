Стало известно о гибели российского военного в Сирии

«Тело еще не привезли, никаких подробностей мы сами пока не знаем: наговорю неправду или все вперемешку. Так что боюсь пока что-то говорить. До последнего момента никто не знал, что он там», — цитирует «Блокнот Волжский» брата погибшего. Житель Волгоградской области, 22-летний Александр Солопов, погиб в Сирии в ходе несения воинской службы, сообщают СМИ.

Родные узнали о гибели Солопова 1 марта. Тело обещали доставить в Среднюю Ахтубу в понедельник.

Telegram-канал Conflict Intellegence Team предположил, что погибший был именно военнослужащим, а смертельное ранение мог получить в Восточной Гуте.

В день гибели Солопова элитное формирование сирийской армии «Силы Тигра» разместило на своей странице в Facebook видео российского видеоагентства, утверждая, что на нем запечатлены их действия в Восточной Гуте. Днем ранее «Силы Тигра» публиковали сообщение о гибели одного из их бойцов. Также на видео присутствует танк Т-62М, о поставках которых в Сирию сообщалось с 2016 года.

«Приведенные выше данные позволяют предположить, что Солопов был советником сирийских артиллеристов, которые используют знакомые ему гаубицы «Мста-Б» (или входил в расчет одной из этих гаубиц), и погиб во время наступления на Восточную Гуту», — говорится в сообщении канала. Также отмечается, что на армейских фотографиях Солопова присутствуют гаубицы 2А65 «Мста-Б». На фото, которую Солопов разместил в соцсетях, на его военной форме виден шеврон, напоминающий эмблему 291-й артиллерийской бригады 58-й армии Южного военного округа. Эта бригада вооружена помимо прочего и гаубицами «Мста-Б».

Во вторник было опубликовано видео продвижения сирийской армии в Восточной Гуте. Ранее российские военные предложили боевикам уйти из Восточной Гуты.