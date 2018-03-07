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Стало известно о гибели российского военного в Сирии
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Стало известно о гибели российского военного в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: Reuters
Житель Волгоградской области, 22-летний Александр Солопов, погиб в Сирии в ходе несения воинской службы, сообщают СМИ.
«Тело еще не привезли, никаких подробностей мы сами пока не знаем: наговорю неправду или все вперемешку. Так что боюсь пока что-то говорить. До последнего момента никто не знал, что он там», — цитирует «Блокнот Волжский» брата погибшего.
Родные узнали о гибели Солопова 1 марта. Тело обещали доставить в Среднюю Ахтубу в понедельник.
Telegram-канал Conflict Intellegence Team предположил, что погибший был именно военнослужащим, а смертельное ранение мог получить в Восточной Гуте.
В день гибели Солопова элитное формирование сирийской армии «Силы Тигра» разместило на своей странице в Facebook видео российского видеоагентства, утверждая, что на нем запечатлены их действия в Восточной Гуте. Днем ранее «Силы Тигра» публиковали сообщение о гибели одного из их бойцов. Также на видео присутствует танк Т-62М, о поставках которых в Сирию сообщалось с 2016 года.
Также отмечается, что на армейских фотографиях Солопова присутствуют гаубицы 2А65 «Мста-Б». На фото, которую Солопов разместил в соцсетях, на его военной форме виден шеврон, напоминающий эмблему 291-й артиллерийской бригады 58-й армии Южного военного округа. Эта бригада вооружена помимо прочего и гаубицами «Мста-Б».
«Приведенные выше данные позволяют предположить, что Солопов был советником сирийских артиллеристов, которые используют знакомые ему гаубицы «Мста-Б» (или входил в расчет одной из этих гаубиц), и погиб во время наступления на Восточную Гуту», — говорится в сообщении канала.
>> СМИ сообщили о гибели генерала при крушении Ан-26
Во вторник было опубликовано видео продвижения сирийской армии в Восточной Гуте. Ранее российские военные предложили боевикам уйти из Восточной Гуты.
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