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Китайская армия станет «крепкой как камень»
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Die Presse: китайская армия станет «крепкой как камень» 

RT на русском 6 марта 2018
Фото: Reuters
Китай собирается увеличить свой оборонный бюджет на 8,1%, сообщает Die Presse. При этом американские эксперты убеждены, что официальные цифры занижены и Пекин наращивает вооружение гораздо активнее. США опасаются, что Поднебесная вытеснит их из региона Тихого океана, а позже заявит права на мировое господство.
Китай собирается сделать свою армию «крепкой как камень», сообщает Die Presse. Для этого власти Пекина повышают военные расходы на целых 8,1%. Об этом сообщил премьер-министр Китая Ли Кэцян.
При этом американские эксперты убеждены, что официальные цифры занижены на 25—50%. Пентагон и специалисты по безопасности подчёркивают, что в военный бюджет не включены расходы на научные исследования и разработки, строительство военных объектов, закупку вооружения из-за границы и прочие затраты.
Китай увеличивает свой оборонный бюджет на фоне растущей напряжённости в отношениях с соседними странами и США. Южно— и Восточно-китайское моря, в которых у Пекина есть территориальные претензии, а также демократическая островная республика Тайвань, которую Китай считает «мятежной провинцией», остаются проблемными регионами.
На данный момент для США главная угроза — это не терроризм, а Китай и Россия, уверено издание. В новой оборонной стратегии США, озвученной в январе, Китай называется «стратегическим противником», который угнетает своих соседей, проводя «грабительскую экономическую политику», и наращивает вооружение в Южно-Китайском море.
Пекин расширяет боевой радиус своих ВМС, пишет Die Presse. На островах в Южно-Китайском море строятся военные объекты. Китай создаёт свою первую военно-морскую базу в Африке, в Джибути. Западные эксперты также говорят о возможности размещения китайской военной базы на территории пакистанского порта Гвадар. Американские стратеги опасаются, что Китай постарается вытеснить США из региона Тихого океана, а позже заявит свои права на мировое господство.
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