«Искандер» поразил цель на расстоянии 100 км

В Астраханской области выполнили боевой пуск ракеты «Искандер»

Военнослужащие ракетных войск выполнили боевой пуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. «Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия личного состава оценены на «отлично».

После завершения учений военные приступят к погрузке новой техники на железнодорожные платформы, а также «совершат марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации».

В октябре сообщалось, что в России завершились испытания новой ракеты для ОТРК «Искандер».