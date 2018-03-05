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«Искандер» поразил цель на расстоянии 100 км
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В Астраханской области выполнили боевой пуск ракеты «Искандер» 

RT на русском 5 часов назад
Военнослужащие ракетных войск выполнили боевой пуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. «Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что действия личного состава оценены на «отлично».
После завершения учений военные приступят к погрузке новой техники на железнодорожные платформы, а также «совершат марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации».
В октябре сообщалось, что в России завершились испытания новой ракеты для ОТРК «Искандер».
RT на русском: последние новости
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