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Польша собирает армию для войны с Россией
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Польша собирает армию для войны с Россией 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: © AP Photo / Alik Keplicz
Польские «Войска территориальной обороны» смогут противостоять даже грозному российскому спецназу. Варшава готовит армию к войне с Москвой, отмечают американские аналитики.
Самая большая угроза для Польши — это Россия, так постоянно твердят в правящей партии «Право и справедливость». Под этим лозунгом партия со времени своего прихода к власти в 2015 году начала реформу в армии, положив начало созданию «Войск территориальной обороны», пишет американское издание National Interest.
Главный идеолог изменений в армии — теперь уже бывший глава минобороны Польши Антони Мачеревич. Он заявлял о необходимости создать легкую волонтерскую пехоту на региональном уровне в качестве дополнения к существующим национальным вооруженным силам. Мера вызваларазногласия в военных кругах страны. Мачеревича, в частности, критикуют за то, что он отдал предпочтение «Войскам территориальной обороны», а не регулярной армии.
Тем не менее, новый министр Матеуш Моравецкий от своего предшественника не отстает. Он назвал Россию наиболее «серьезной угрозой для страны» — и реформу продолжил. Перед «самообороной» ставят не только обычные задачи по защите ключевых объектов инфраструктуры и дополнительного обеспечения безопасности военных целей. «Войска территориальной обороны» будут противодействовать дезинформации, отражать кибератаки, поддерживать патриотические идеалы, регулировать ситуации в условиях кризиса или военного положения. Сейчас в "ВТО" уже около семи тысяч человек. Однако к 2019 году численность войск планируется довести до пятидесяти тысяч.
Дебаты вокруг необходимости такой реформы в Польше не утихают, отмечает издание. Некоторые эксперты говорят о том, что Минобороны ослабляет регулярную армию, забирая в «Войска территориальной обороны» лучших офицеров. Другие им возражают, утверждая, что, во-первых, армия не ослабляется, а во-вторых, отменно обученные бойцы «ВТО» смогут противостоять даже грозному российскому спецназу.
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