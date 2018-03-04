Зачем Россия создает колесный танк

С какой целью в России создаётся колёсный танк

Новое поколение У ВС РФ в ближайшее время появится новый вид бронетехники — колёсный танк. Он будет создан на перспективной платформе «Бумеранг». Об этом заявил Александр Красовицкий — глава компании ВПК, занимающейся разработкой новой машины. Модель должна превзойти свой гусеничный аналог по манёвренности и скорости, однако в то же время уступит ему в проходимости и броне. О задачах и перспективах российской колёсной боевой машины — в материале RT. В России начались работы над проектом колёсного танка. Об этом рассказал генеральный директор « Военно-промышленной компании » (ВПК) Александр Красовицкий. По его словам, машина будет разработана на основе платформы «Бумеранг» в ближайшее время. «Это будет наше ноу-хау. Танк будет иметь пушку большего диаметра», — заявил Красовицкий в интервью телеканалу «Звезда»

«Бумеранг» — перспективная унифицированная платформа, позволившая ВПК создать новое поколение бронетехники. На текущий момент завершаются испытания бронетранспортёра (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17.

>> В РФ создадут танк без гусениц «Мы сегодня делаем наши машины по принципу модульности. Внутреннее убранство абсолютно одинаковое, что в К-16, что в К-17. Сегодня в машине может находиться восемь человек в боевом отделении в полном обмундировании, два человека (наводчик и командир) и сам водитель», — отмечал ранее Красовицкий.

«Бумеранг» обладает улучшенной проходимостью и, как полагают специалисты ВПК, надёжно защитит экипаж от минной угрозы. Характеристики платформы позволили повысить требования к бронированности. Такую технику невозможно пробить мелкокалиберными артиллерийскими снарядами и осколками крупнокалиберных орудий.

БМП «Бумеранг» © VITALY KUZMIN

Колесо против гусеницы

Колёсный танк — тяжёлый пушечный бронеавтомобиль. Это достаточно редкое явление в армиях мира. Как правило, сухопутные войска располагают только обычными гусеничными танками или колёсной бронетехникой, которая не оснащена крупнокалиберными орудиями.

Китая, Франции, Италии, Швейцарии, Японии, Колёсные танки стоят на вооружении США ЮАР . Основная задача этих машин — истреблять танки противника и прикрывать пехоту на поле боя. Большое преимущество колёсные танки имеют в условиях равниной местности и развитой дорожной инфраструктуры.

По сравнению с гусеничным аналогом колёсная машина более манёвренная и мобильная. Её вес не превышает 20 тонн (против 40-55 тонн у танка), а скорость хода по шоссе составляет около 90-120 км/ч (против 45-55 км/ч).

Гусеничные танки, как правило, доставляет на поле боя железнодорожный состав. Колёсные машины, в свою очередь, могут перемещаться на сотни километров по обычному автомобильному шоссе, не повреждая асфальтовое покрытие. В то же время применение колёсной бронетехники существенно ограничено условиями местности. На бездорожье, в горных и лесисто-болотных участках гусеничные машины обладают неоспоримыми преимуществами. Кроме того, гусеничный танк значительно превосходит колёсный аналог по защищённости.

Итальянский истребитель танков Centauro © Department of Defense Visual information center

Над созданием колёсного танка в Минобороны задумались ещё при Анатолии Сердюкове . Весной-летом 2012 года на подмосковном полигоне Алабино проходили испытания итальянской машины Centauro.

Колёсный танк с Аппенинского полуострова не выдержал проверку по проходимости, устойчивости и огневой мощи. Как сообщали СМИ, Минобороны не собиралось закупать Centauro. Испытания были нужны, чтобы оценить недостатки и преимущества такой техники. Сирийский фактор

«Поставить танк на колёса для нашей страны — не проблема. Россия — мировой лидер в области танкостроения. Задачу упрощают современные боевые модули, различные робототехнические аппараты и более совершенные средства защиты, которые могут нивелировать проблемы, связанные со слабостью брони», — отметил Козюлин. Опытный образец колёсного танка на платформе «Бумеранг» может быть собран в течение ближайших двух-трёх лет, предположил в беседе с RT эксперт ПИР-Центра , военный аналитик Вадим Козюлин . По его словам, у России для этого есть вся необходимая научно-технологическая и материальная база.

Эксперт считает, что к идее создания колёсного танка могли вернуться благодаря сирийскому опыту. В условиях ближневосточной пустыни наибольшую боевую эффективность проявили мобильные группировки, вооружённые легкобронированной техникой, а также автомобилями с пушками и артиллерийскими орудиями различного типа.

Михаил Воскресенский Боевая машина поддержки танков «Терминатор-3» РИА Новости «Танки, особенно сирийские, были достаточно лёгкими мишенями для мобильных отрядов боевиков. Причём охота за джипами и джихад-мобилями террористов до сих пор отнимает много сил и времени. Ситуация осложняется отсутствием чёткой линии фронта. Отсюда я делаю вывод, что колёсный танк мог бы решить массу проблем в Сирии, как и манёвренный гусеничный «Терминатор», — подчеркнул собеседник RT.

«Подобная техника пригодилась бы огромному количеству ближневосточных и африканских стран, которые ведут по пустыне постоянную погоню за мобильными группировками исламистов. То есть, у российского танка может быть очень неплохой экспортный потенциал», — сказал Козюлин. Как полагает Козюлин, колёсные машины станут надёжным и намного более дешёвым средством борьбы с джипами и джихад-мобилями. Кроме того, они смогли бы заменить тяжёлые гусеничные машины в интенсивных полевых сражениях.

Аналитик пояснил, что в российских условиях применение колёсного танка ограничено. В то же время Козюлин не исключил, что новая машина могла бы пополнить арсенал ВДВ. Он напомнил, что воздушно-десантные войска не первый год ищут возможности для усиления огневой мощи бронетехники.