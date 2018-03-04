В РФ создадут танк без гусениц

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В России в ближайшее время создадут танк на колесной платформе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Танк на колесной платформе "Бумеранг" будет разработан в ближайшее время, заявил в воскресенье генеральный директор российской Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий.
"В наших планах есть сегодня сделать колесный танк", — сказал Красовицкий в эфире телеканала "Звезда".
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Он отметил, что "это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе ("Бумеранг" — ред.)".
"Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время", — добавил Красовицкий.
Ранее он заявил РИА Новости, что прямых конкурентов разработанному ВПК новейшему российскому бронетранспортеру "Бумеранг", впервые продемонстрированному в ходе парада 9 мая 2015 года, нет, это "прорыв инженерной мысли".
Перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг" были представлены в прошлом году во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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