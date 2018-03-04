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На Украине нашли секретный полигон с инструкторами США
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На Украине нашли секретный полигон с инструкторами США 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Американские и канадские инструкторы обучают украинских военных на бывшем советском полигоне Яворов во Львовской области, где ранее уже проводились совместные учения украинских и иностранных военнослужащих. Полигон был переоборудован в 2015 году. Как отмечает швейцарское издание Le Temps, сейчас это одно из самых секретных мест в стране.
Американские военные уверяют, что их деятельность «совершенно не связана с конфликтом с Россией».
«Мы хотим поддержать Украину в ее взаимодействии с НАТО», — говорят они.
С 2015 года обучение на полигоне Яворов прошли около 6 тыс. украинцев.
>> Раскрыта роль Украины в возможной войне США с Россией
На базе на постоянной основе находится около 200 американских солдат и 250 канадцев, здесь есть казармы, спортзал и все для жизни. Кроме них здесь бывают военные из Литвы и Великобритании.
 Ещё 17 источников 
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