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Кто стоял за утечкой сведений о сверхоружии РФ
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Утечку по комплексу «Сармат» в 2007 году делали для США, заявил источник 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Ведомости
Утечка сведений о новейшем ракетном комплексе "Сармат" в 2007 году была намеренной и предназначалась для США, рассказал военно-дипломатический источник.
"Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат", — сказал он.
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При этом о работах по крылатой ракете с ядерной установкой ничего не сообщалось — в этом случае предпринимались все меры для сохранения тайны, добавил он.
"Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме", — отметил источник.
По его словам, эти результаты — стопроцентное основание утверждать, что проект "отшлифован и выполнен".
"Западу пора принять другую реальность, а не продолжать талдычить про их систему ПРО и другое оружие вчерашнего дня. Ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет", — заключил источник.
Президент Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, рассказал о новейших образцах вооружения, разработанных в России. Так, стратегический ракетный комплекс "Сармат" должен прийти на смену "Воеводе", созданной еще в советское время. По словам президента, у "Сармата" практически нет ограничений по дальности, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.
Еще одной новинкой, которую представил президент, стала крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Дальность ее полета также практически не ограничена, а траектория непредсказуема, что делает ее неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО. Названия у этой ракеты пока нет, и Путин предложил выбрать его на конкурсе, который организован на сайте Минобороны. Там же можно предложить названия и для других новейших вооружений.
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