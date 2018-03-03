США создали в Сирии «заповедник для террористов», заявили в Минобороны

США используют подконтрольную зону на западе Сирии в качестве прикрытия для террористов. Об этом в интервью программе "Международное обозрение" на канале "России 24" заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин

"Нас не может не беспокоить зона безопасности диаметром 55 километров в районе населенного пункта Эт-Танф. Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан, заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США", — заявил Фомин.

Кроме того, по словам замминистра, США не пускают гуманитарные конвои в сирийский лагерь беженцев Рукбан, находящийся рядом с Эт-Танфом. В результате там сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, заявил Фомин.

В конце ноября прошлого года российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что США, закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в сирийском Эт-Танфе, изолировали свыше 50 тысяч человек, которые нуждаются в гуманитарной помощи. Москва предложила Вашингтону совместно обеспечить безопасность доставки помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои.