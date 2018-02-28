США закупили один украинский танк

Украина собирается экспортировать в США танк «Оплот», сообщает РБК со ссылкой на издание «Оборонно-промышленный курьер».

Речь идет о покупке только одного танка. Поставка будет осуществлена через госкомпанию по продаже оружия за рубеж.

Ранее Украина продала 17 танков «Оплот» Таиланду. Ожидается, что в скором времени Украина направит в Таиланд еще 6 танков.

По мнению главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова , поставка украинского «Оплота» в США «является, с одной стороны, возможностью ознакомления с передовыми зарубежными образцами боевой техники, а с другой — формой поддержки Украины финансовыми средствами».

Танк «Оплот» изготавливается в Харькове на ГП "Завод имени Малышева" с 2008 года и является модификацией советского танка Т-80. От предшественника Т-84 машина отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта».