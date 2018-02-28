Пентагон пожаловался на мешающую доминировать Россию

«Рост числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве», — сообщил в документе Волет. Военные США усмотрели в действиях России на Ближнем Востоке помеху. Об этом в своем докладе заявил глава Центрального командования вооруженных сил страны Джозеф Вотел

По его словам, необходимо бороться с Россией за влияние на Ближнем Востоке.

В документе говорится, что российское присутствие в Сирии сделало Москву одним из основных игроков в регионе на длительный срок. Кремль же использует сирийский конфликт для испытания своих систем вооружения и не учитывает ущерб от проводимых операций, как и потери среди гражданского населения страны, считают в Пентагоне

В декабре прошлого года была опубликована новая Стратегия национальной безопасности США. В ней обозначены главные угрозы интересам Вашингтона. На первом месте оказались «ревизионистские державы, которые хотят создать мир, не обязательно соответствующий американским интересам и ценностям».