Россия ответила на угрозу Британии

Минобороны ответило на угрозу Британии наносить удары по армии Сирии

Речь идет о заявлении Джонсона о том, что Великобритания «может начать наносить удары по правительственным силам в Сирии, если будет доказано применение химического оружия против мирного населения». Конашенков отметил, что повторяемые Лондоном и Вашингтоном, как мантра, «заклинания» о применении властями Сирии «химоружия» против мирного населения «давно превратились в пошлый фарс», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД

Конашенков заметил, что риторика этих разгневанных обличителей из Великобритании и США основана на том, что они «всегда упоминают про какие-то „поступающие сообщения“, однако не договаривают, что „сообщения“ готовятся и распространяются в соцсетях „ими же созданными пропагандистскими конторами“. Речь идет о лондонской „Обсерватории прав человека в Сирии“ и » Сирийско-американском медицинском обществе » из штата Иллинойс.

В то же время, подчеркнул Конашенков, находящиеся в Дамаске представители ООН , имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, еще ни разу не нашли доказательств правдивости этих «сообщений».

»Лежащие в одних и тех же кислородных масках хорошо упитанные, но не соображающие в симптомах поражения отравляющими веществами якобы «мирные жители» лишь усугубляют фальшивость сообщений о применении «химоружия», — говорится в сообщении Конашенкова. Также он назвал прискорбными попытки запечатлеть эти вбросы на видео, которые созданы Лондоном и «мошенниками из „Белых масок“, которые „содержатся на средства британского бюджета“.

Он отметил, что на Западе так никто и не смог внятно объяснить, где были британские «белокасочники» и американские «врачи» «во время ковровых бомбардировок международной коалицией Ракки и Мосула».

Конашенков напомнил, что за последние 15 лет со времен американско-британской операции 2003 года «по уничтожению Ирака», которая также началась с обвинений в применении химоружия, Вашингтон и Лондон «не могут выдумать ничего нового для оправдания своей агрессии против суверенных стран». Однако тогда, отметил представитель Минобороны, главными доказательствами была пробирка с белым порошком главы госдепа США Колина Пауэлла , а также фальшивый доклад британских спецслужб.

«Нынешним обвинителям «применения химоружия» в Сирии всегда нужно об этом помнить, прежде чем в очередной раз угрожать кому-то бомбардировками», — заключил он. В итоге после «агрессии 2003 года» так и не было найдено ни одного доказательства наличия химоружия, заметил Конашенков. Более того, по итогам расследования конгресса США и британского парламента все «факты» наличия химоружия в Ираке официально были признаны ложными. В результате «разрушенный Ирак превратился в логово международного терроризма», где зародилось «Исламское государство», напомнил Конашенков.