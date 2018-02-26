Ещё
Новая тактика армии России попала на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая тактика армии России попала на видео 

Российская Газета 6 часов назад
Минобороны России опубликовало видео с учений на полигоне Погоново под Воронежем. Там командирам батальонов и дивизионов общевойсковой армии Западного военного округа продемонстрировали тактику ударно-огневых контуров на больших дистанциях.
>> Путин подписал госпрограмму вооружения
Ударно-огневой контур предполагает объединение различных видов и родов войск под единым командованием для выполнения конкретной боевой задачи. К примеру, разведки и артиллерии по принципу "обнаружил-уничтожил": информация о выявленных целях, минуя штабы, попадает непосредственно к наводчикам орудийных расчетов.
На Погоново был разыгран эпизод охоты на вражескую артиллерию с ускользающей приманкой. Танки открыли огонь с закрытых позиций, изображая пушки (поскольку обычно танки не стреляют вне зоны видимости). Постреляв немного, Т-72 двинулись вперед. Батарея противника открыла ответный огонь по пустым танковым окопам и обнаружила себя — расположение орудий засекли беспилотники и радары артиллерийской разведки. Вражеские пушки накрыли залпы уже настоящих гаубиц и самоходок "Мста-М", а добили доехавшие к тому времени танки. Действия артиллерии и танков координировали беспилотники "Орлан-10".
Особенностью учений стал уникальный метод поражения целей на дальностях до 12 километров, — рассказал заместитель командующего армией генерал-майор Тимур Трубиенко.
В показательным учением наблюдали более 200 командиров батальонного звена, в маневрах приняло участие более тысячи военных и свыше 100 единиц боевой техники.
Российская Газета: последние новости
На Су-35 испытали технологии пятого поколения Президент РФ подписал госпрограмму вооружения Росгвардию вооружат боевыми роботами
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»332
Тимошенко сообщила о подготовке плана по Донбассу21
Мария Алехина пропала в Крыму124
Силовики открыли минометный огонь по Докучаевску85
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки14
Видео
00:53
Неудачная атака смертника попала на видео
Происшествия Ближний Восток
00:25
В Европу пришли аномальные морозы
Погода В мире
00:37
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки
Шоу-бизнес
00:37
Вертолет эвакуировал ребенка в центре Москвы
Происшествия
03:33
Россиянки уродуют себя из-за Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Стоцкая попала в украинское «чистилище»
Шоу-бизнес Другое
03:12
Якубович оскорбил участников шоу «Поле чудес»
Шоу-бизнес
Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
В мире
01:01
Александр Семчев откровенно рассказал о своем одиночестве
Шоу-бизнес
00:15
Дочка Волочковой пнула Бузову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение