Новейшие Су-57 оснастят «Белкой»

У Су-57 появятся дополнительные радары

Разработчики оснастят российские истребители Су-57 пятого поколения дополнительными антеннами радара по всей поверхности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Научно-исследовательского института приборостроения имени Тихомирова Юрия Белого

Новая «умная обшивка» — антенны радиолокационной станции Н036 «Белка» — необходима для расширения обзора самолета. Нововведение позволит Су-57 получить круговой обзор «на сотни километров», а у пилотов появится возможность заметить приближающегося сзади противника.

В конструкции Су-57 пятого поколения предусмотрено шесть радиолокационных систем. Их точная конфигурация не разглашается. Все антенны будут работать в разных диапазонах.

В НИИП имени Тихомирова провели летные испытания «Белки», которые показали, что радиолокационная станция «обеспечит превосходство самолета над любым противником».

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил «Известиям», что в современном воздушном бою круговой обзор дает большое преимущество. По его словам, антенны, работающие в разных диапазонах, «практически сводит на нет все стелс-новации» американских истребителей пятого поколения — F-22 и F-35.

В радиолокационной станции «Белка» обычную антенну заменяет антенная решетка, состоящая из сотен небольших элементов, излучающих и принимающих сигнал. Часть систем размещают в носовой части Су-57, часть — в предкрылках.