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Ближнему Востоку предсказали новую большую войну
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Ближнему Востоку предсказали новую большую войну 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Иран и Израиль могут начать войну друг с другом уже в следующем году. К такому выводу пришли эксперты издания The National Interest, анализируя действия этих государств Ближнего Востока.
Авторы указывают, что Иран уже сегодня проявляет в регионе большую активность. Его военные и бойцы из Корпуса стражей исламской революции принимают участие в войне в Сирии. Иран также поддерживает отряды ливанской организации «Хезболла».
При этом в первой половине февраля Иран и Израиль уже столкнулись напрямую. Авторы статьи напоминают, что израильские военные перехватили над своей территорией иранский беспилотник, после чего по иранским силам израильтянами был нанесен удар. В ответ сирийские ПВО сбили израильский F-16. Если события будут развиваться в сторону эскалации, то, как считают эксперты издания, война между Ираном и Израилем начнется уже в 2019 году.
По мнению аналитиков, другой причиной начала войны могут стать внутренние проблемы Ирана. Руководство этой страны может пойти на конфликт, чтобы отвлечь собственное население от экономических трудностей.
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