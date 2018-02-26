Ближнему Востоку предсказали новую большую войну

Иран и Израиль могут начать войну друг с другом уже в следующем году. К такому выводу пришли эксперты издания The National Interest, анализируя действия этих государств Ближнего Востока.

Авторы указывают, что Иран уже сегодня проявляет в регионе большую активность. Его военные и бойцы из Корпуса стражей исламской революции принимают участие в войне в Сирии. Иран также поддерживает отряды ливанской организации «Хезболла»

При этом в первой половине февраля Иран и Израиль уже столкнулись напрямую. Авторы статьи напоминают, что израильские военные перехватили над своей территорией иранский беспилотник, после чего по иранским силам израильтянами был нанесен удар. В ответ сирийские ПВО сбили израильский F-16. Если события будут развиваться в сторону эскалации, то, как считают эксперты издания, война между Ираном и Израилем начнется уже в 2019 году.

По мнению аналитиков, другой причиной начала войны могут стать внутренние проблемы Ирана. Руководство этой страны может пойти на конфликт, чтобы отвлечь собственное население от экономических трудностей.