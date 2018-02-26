Путин подписал госпрограмму вооружения

Курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что госпрограмма вооружения уже подписана.

Нынешний год станет первым годом реализации новой государственной программы вооружений на 2018-2028 годы. Сообщалось, что ее объем составит 19 триллионов рублей, что в среднегодовом значении сопоставимо с предыдущей ГПВ.

"Да, документ подписан президентом", — сказал он в интервью газете "Коммерсант" , отвечая на соответствующий вопрос.

Рогозин отметил, что колоссальным отличием новой программы от существующей является то, что в последние месяцы проект ГПВ корректировался на основе вводных, полученных в Сирии. По его словам, была проведена комплексная оценка оружия и техники в боевых условиях, оценивалась эффективность боевого применения новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах. Это касается температурных режимов, статических и динамических показателей запыленности. Всего, по словам Рогозина, было задействовано более 200 типов вооружений и техники.