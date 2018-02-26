Какие задачи призвана решить программа вооружений РФ

Какие задачи призвана решить программа вооружений России на 2018—2028 годы

Новая государственная программа вооружений (ГПВ) на ближайшие десять лет подписана Владимиром Путиным , сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Об основных задачах документа рассказал накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин . Ставка в ГПВ 2018—2028 сделана на развитие роботизированных систем, высокоточного оружия и сил ядерного сдерживания. Кроме того, по мнению экспертов, большее внимание будет уделяться сухопутным и десантным войскам. На перевооружение ВС РФ планируется направить 19 трлн рублей. О перспективах развития отечественной военной техники — в материале RT. Государственная программа вооружений на ближайшее десятилетие подписана главой государства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что документ был утверждён ещё до наступления 2018 года.

Накануне о том, что программа уже подписана, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленную сферу.

Детали документа не раскрываются, однако ранее стало известно, что в рамках программы на перевооружение ВС РФ планируется направить 19 трлн рублей. Таким образом, ежегодный объём финансирования будет сопоставим с объёмами действующей сейчас программы вооружений, рассчитанной до 2020 года.

Новая ГПВ была скорректирована на основе данных, полученных в Сирии. Речь идёт как о комплексной оценке эффективности, так и о многих отдельных параметрах, связанных с климатическими и природными условиями региона.

«Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники. Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолётов от огневого поражения — всё это есть в новой ГПВ», — отметил Рогозин.

Одним из важных направлений, заложенных в новой ГПВ, станет разработка высокоточных боеприпасов. Также, по словам Рогозина, программой предусмотрен «достойный ответ» на развёртывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия.

Речь идёт, в частности, о выпуске и передаче вооружённым силам РФ модернизированных бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, ЗРК С-500, истребителей Су-57 и МиГ-35, а также субмарин проекта «Борей-Б».

Кроме того, до 2028 года армия получит ракетные комплексы РС-26 «Рубеж» и ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 «Сармат». Приоритетом программы станет развитие систем ядерного сдерживания. Кроме того, планируется довести долю современных вооружений в российских войсках до 70% к 2021 году.

Вице-премьер Рогозин рассказал также о недостатках предыдущей программы: на протяжении нескольких десятилетий новые вооружения для ВС РФ практически не закупались, поступательное развитие отечественной военной техники оказалось прервано. Новые образцы создавались в рамках ГПВ-2020 фактически с нуля.

Рогозин привёл в качестве примера фрегат «Адмирал Горшков», который буквально превратился в полигон для испытаний технических новинок, — это задержало его сдачу ВМФ. В новой программе подобных ситуаций не будет, отметил вице-премьер.

Программа обороны

Система планирования в военно-технической сфере сложилась в СССР к 1970-м годам. Базовым инструментом стали десятилетние «Программы вооружений», на их основе создавались пятилетние планы, а первая долгосрочная ГПВ была принята на период с 1976 по 1985 год. Эксперты отмечают, что в ряде случаев принимаемые программы не выполнялись полностью. С 1983 года к ГПВ были добавлены «списки приоритетных работ» в военно-технической сфере.

Первая ГПВ постсоветского периода была принята в 1996 году на срок до 2005 года. Экономическая нестабильность, сокращение государственных расходов на оборону привели к провалу программы. Такая же судьба постигла и следующую, рассчитанную на период с 2001 по 2010 год и финансирование в размере 2,5 трлн рублей.

Более успешной, по оценкам экспертов, стала следующая программа вооружений на 2007—2015 годы (ГПВ-2915), её бюджет составлял уже 5 трлн рублей. Программа не была реализована полностью, однако именно в этот период начался рост государственного финансирования оборонной сферы.

В 2010 году указом президента была принята очередная программа вооружений — ГПУ-2020, объем её финансирования должен был составить суммарно 20,7 трлн, из них 19,4 трлн предполагалось направить на нужды Минобороны

«По сравнению с 20 трлн, выделенными в рамках прошлой программы, можно сказать, что финансирование новой ГПВ сократилось в реальном денежном выражении — особенно если учесть инфляцию, — пояснил в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. — Однако надо уточнить, что пик переоснащения ВС приходится на 2018, 2019, 2020 годы — далее будет плавное, но существенное снижение финансирования». Разработка и принятие новой стратегии сдвинулись сначала на 2016, а потом на 2018 год. Главным образом, на изменение сроков повлияли экономические факторы — снижение курса рубля и мировых цен на энергоносители не позволили Минэкономразвития Минфину составить точный макроэкономический прогноз.

Как объяснил эксперт, программа принимается на десять лет, при этом подробно она расписывается только на первые пять. Для второй пятилетки обозначаются ключевые образцы вооружений и ориентировочные расходы. Каждые пять лет программа уточняется, задачи первой пятилетки включаются в основную часть новой ГПВ — именно по этой причине новая программа принимается, когда действие предыдущей ещё не закончилось.

Технологический рывок

По оценкам экспертов, действующая сейчас программа ГПВ-2020 стала самой успешной за весь постсоветский период. Когда она только принималась, доля современных вооружений в стратегических ядерных силах РФ составляла примерно 20%, по силам общего назначения этот параметр не превышал 10%. В то же время в ведущих армиях мира процент новых вооружений составляет 30—50%

Однако за последние годы доля современной техники в ВС РФ выросла до 59% — такую статистику в ноябре 2017 года представил Сергей Шойгу , выступая на коллегии Министерства обороны.

Ещё один важный критерий — выполнение гособоронзаказа, который на протяжении последних пяти лет сохраняется на уровне 90%.

Наиболее интенсивными темпами перевооружалась ядерная триада — в этом случае доля современных вооружений достигла 79%, к 2021 году стратегические ядерные силы наземного базирования должны быть модернизированы на 90%, заявил в своём выступлении на коллегии Минобороны в конце прошлого года президент России Владимир Путин. Речь идёт о ракетных комплексах, способных «уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы ПРО».

«Ракетные комплексы «Тополь» тоже завершают свой назначенный срок службы, — пояснил эксперт. — Благодаря тому, что у российской промышленности появились новые технологические возможности в области создания нового ракетного топлива, систем управления и средств преодоления ПРО, появились комплексы «Ярс», «Ярс-М», а также комплекс «Сармат». Когда говорят о модернизации ядерных сил, в первую очередь речь идёт именно о ракетных войсках стратегического назначения». Как пояснил Мураховский, ракетные комплексы Р-36 тяжёлого класса и комплексы Ур-100 просто выслужили установленные сроки и нуждаются в замене.

Если говорить о стратегической авиации, то в этой сфере идёт замена крылатых ракет ещё советской разработки Х-55 на ракету нового поколения Х-102, добавил Мураховский.

«Приоритетность оснащения морского флота будет несколько снижена. Также речь идёт о развитии роботизированных и высокоточных систем», — отметил эксперт в интервью RT. По оценкам заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко , сейчас можно говорить о смене приоритетов — в новой программе вооружений акцент будет сделан на оснащение сухопутных войск и войск ВДВ.