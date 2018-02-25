Новый российский авианосец сможет принимать Су-57

Для российского Военно-морского флота построят новый авианесущий комплекс, заявил начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов, сообщает «Интерфакс»

По его словам, он будет включать в себя авианосец, авиакрыло и систему базирования.

Как пояснил начальник отделения перспективного планирования кораблей военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Владимир Пепеляев, авианосец будет совмещать в себе трамплин для взлета и разгонное устройство, что позволит увеличить возможности «по взлетному весу авиации».

По словам начальника отдела проектирования надводных кораблей Крыловского государственного научного центра Валентина Белоненко, на борту авианосца сможет базироваться российский истребитель пятого поколения Су-57. Пока, впрочем неизвестно, будет ли принято решение о создании морской версии Су-57, который должен быть адаптирован для палубы.

Ранее сообщалось, что Крыловский государственный научный центр разработал концептуальный проект перспективного авианосца — проект 23000Э «Шторм». Согласно проекту, длина корабля составит 330 метров, ширина — 40 метров, а осадка — 11 метров. Его скорость будет достигать 30 узлов, он способен будет нести до 90 самолетов и вертолетов.