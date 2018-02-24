Российских военных вооружат «Терминаторами»

Партию боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Минобороны РФ получит уже в марте, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
По его словам, речь идет о поставке 12 машин, сейчас они находятся в разной степени готовности. Как ожидается, несколько БМПТ «Терминатор» в этом году впервые примут участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади.
«Терминатор» — многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника. «Терминатор», который получит российская армия, будет на узлах и агрегатах основного танка Т-90A. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что «Терминатор» после успешного применения в Сирии повысил свой экспортный потенциал.