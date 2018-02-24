Российских военных вооружат «Терминаторами» уже в марте

По его словам, речь идет о поставке 12 машин, сейчас они находятся в разной степени готовности. Как ожидается, несколько БМПТ «Терминатор» в этом году впервые примут участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади.