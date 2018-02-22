Появились данные о переброске Су-57 в Сирию

Появились данные о задачах переброски Су-57 в Сирию

Прибытие российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию инициировано главкомом ВКС Сергеем Суровикиным, вероятно, для того, чтобы ускорить запуск этих машин в серийное производство, сообщили источники.

>> Россия усилила авиагруппировку в Сирии «Су-57 в Сирию продавил главком, то бишь Суровикин. Это его решение и его ответственность, если что-то пойдет не так», — сообщается в Telegram-канале «Капитан Врунгель».

Утверждается, что задачи этой переброски истребителей — это испытание в «неполигонных» условиях бортового радиоэлектронного оборудования и номенклатуры АСП (авиационных средств поражения).

Также источники предполагают, что это сделано ради того, чтобы ускорить запуск машины в большую серию.

В четверг сирийские активисты сообщили, что в арабскую республику прибыли два новейших российских истребителя Су-57 (они же — Т-50 и ПАК ФА). СМИ сообщили, что истребители пятого поколения были передислоцированы на авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках программы испытания систем вооружения.