Появились данные о переброске Су-57 в Сирию

Прибытие российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию инициировано главкомом ВКС Сергеем Суровикиным, вероятно, для того, чтобы ускорить запуск этих машин в серийное производство, сообщили источники.
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«Су-57 в Сирию продавил главком, то бишь Суровикин. Это его решение и его ответственность, если что-то пойдет не так», — сообщается в Telegram-канале «Капитан Врунгель».
Утверждается, что задачи этой переброски истребителей — это испытание в «неполигонных» условиях бортового радиоэлектронного оборудования и номенклатуры АСП (авиационных средств поражения).
Также источники предполагают, что это сделано ради того, чтобы ускорить запуск машины в большую серию.
В четверг сирийские активисты сообщили, что в арабскую республику прибыли два новейших российских истребителя Су-57 (они же — Т-50 и ПАК ФА). СМИ сообщили, что истребители пятого поколения были передислоцированы на авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках программы испытания систем вооружения.
Отметим, что генерал-полковник Сергей Суровикин в последнее время фигурировал в СМИ как человек, который якобы должен возглавить российскую группировку войск в Сирии. Однако эти сведения в Минобороны опровергли.