В Белоруссии нашли уникальный самолет военных РФ

В Белоруссии нашли уникальный самолет российских военных

На Минском заводе гражданской авиации №407 замечен учебно-боевой самолет Ту-134А-4 с символикой ВМФ России. Машина находится там на ремонте, сообщает ресурс Defence Blog.

Самолет окрашен в серый цвет, на нем есть надпись «Военно-морской флот», российский триколор и флаг ВМФ с эмблемой.

Представители завода в беседе со Sputnik Беларусь опровергли наличие на предприятии такой техники, заявив, что распространяемые в сети фотографии являются подделкой.

Ту-134А-4, более известный под названием Ту-134УБЛ, предназначен для обучения курсантов полетам на бомбардировщиках Ту-22М3. Класс морской ракетоносной авиации был ликвидирован в России еще в 2012 году, однако эти бомбардировщики, тем не менее, способны бороться с кораблями — для этого они могут нести крылатые ракеты Х-32 класса «воздух-поверхность».

В отличие от пассажирского Ту-134 фюзеляж Ту-134А-4 удлинен на четыре метра, а носовая часть самолета схожа с той, которой оснащаются ракетоносцы, пишет « Российская газета ». Версия для флота отличается дополнительным рабочим местом штурмана, держателями для бомб и крылатых ракет, а салон оборудован 12 креслами для курсантов, в полете поочередно проходящих практику на месте второго пилота. Издание отмечает, что таких самолетов в России выпущены единицы, в частности, два экземпляра закреплены за Ейским авиацентром.