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В Белоруссии нашли уникальный самолет военных РФ
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В Белоруссии нашли уникальный самолет российских военных 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: defence-blog.com
На Минском заводе гражданской авиации №407 замечен учебно-боевой самолет Ту-134А-4 с символикой ВМФ России. Машина находится там на ремонте, сообщает ресурс Defence Blog.
Самолет окрашен в серый цвет, на нем есть надпись «Военно-морской флот», российский триколор и флаг ВМФ с эмблемой.
Представители завода в беседе со Sputnik Беларусь опровергли наличие на предприятии такой техники, заявив, что распространяемые в сети фотографии являются подделкой.
Ту-134А-4, более известный под названием Ту-134УБЛ, предназначен для обучения курсантов полетам на бомбардировщиках Ту-22М3. Класс морской ракетоносной авиации был ликвидирован в России еще в 2012 году, однако эти бомбардировщики, тем не менее, способны бороться с кораблями — для этого они могут нести крылатые ракеты Х-32 класса «воздух-поверхность».
В отличие от пассажирского Ту-134 фюзеляж Ту-134А-4 удлинен на четыре метра, а носовая часть самолета схожа с той, которой оснащаются ракетоносцы, пишет «Российская газета». Версия для флота отличается дополнительным рабочим местом штурмана, держателями для бомб и крылатых ракет, а салон оборудован 12 креслами для курсантов, в полете поочередно проходящих практику на месте второго пилота. Издание отмечает, что таких самолетов в России выпущены единицы, в частности, два экземпляра закреплены за Ейским авиацентром.
В 2011 году Ту-134УБЛ были списаны после выхода указа тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, изданного на фоне катастрофы с участием самолета этого типа под Петрозаводском. Указ главы государства распространялся только на гражданскую авиацию, однако его учли в Министерстве обороны, которым в то время руководил Анатолий Сердюков. Спустя несколько лет учебно-боевые версии Ту-134 были возвращены на службу из-за отсутствия альтернатив.
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