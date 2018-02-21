Россия усилила авиагруппировку в Сирии

Диана Михайлова. Российские ВКС в Сирии усилились четырьмя истребителями Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Об этом со ссылкой на сервис Flightradar24 сообщает блогер

Техника прибыла на российскую авиабазу Хмеймим через акваторию Каспийского моря, воздушные пространства Ирана и Ирака. Лидирование самолетов осуществлял самолет Ту-154М.

Ранее сообщалось, что один из самолетов А-50 был выведен из Сирии в декабре 2017 года. Тогда же в Россию вернулись используемые в Сирии Су-35С с января 2016 года, которые заменили на другие Су-35С. Один из самолетов был поврежден во время минометного обстрела авиабазы Хмеймим.