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Россия усилила авиагруппировку в Сирии
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Россия усилила авиагруппировку в Сирии 

Рамблер 3 часа назад
Российские ВКС в Сирии усилились четырьмя истребителями Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Об этом со ссылкой на сервис Flightradar24 сообщает блогер Диана Михайлова.
Техника прибыла на российскую авиабазу Хмеймим через акваторию Каспийского моря, воздушные пространства Ирана и Ирака. Лидирование самолетов осуществлял самолет Ту-154М.
>> В Сирии вновь заметили «летающие радары» А-50У 
Ранее сообщалось, что один из самолетов А-50 был выведен из Сирии в декабре 2017 года. Тогда же в Россию вернулись используемые в Сирии Су-35С с января 2016 года, которые заменили на другие Су-35С. Один из самолетов был поврежден во время минометного обстрела авиабазы Хмеймим.
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