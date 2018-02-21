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У украинских танков нашли преимущество
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У украинских танков нашли преимущество 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские танки Т-64БВ начали оснащать тепловизионными прицелами, благодаря которым бронетехника Вооруженных сил Украины (ВСУ) получит преимущество в боях в ночное время. На это обратил внимание «Вестник Мордовии».
По данным издания, речь идет о ночном прицеле 1К13МБТ, который способен обнаруживать танки ночью на расстоянии пяти километров, дальность распознавания составляет 2,5 километра. Таким образом украинские военные смогут применять управляемые ракеты на дальности до 4,8 километра и в темное время суток.
Отмечается, что эти прицелы в отличие от установленных на танках Т-64БВ и Т-72 самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не боятся засветок, помех, дыма и запыленности.
Кроме того, как стало известно «Вестнику Мордовии», подобные тепловизоры уже начинают устанавливать и на танки Т-80.
В декабре 2017 года на Украине возобновились дискуссии вокруг танков Т-64БМ «Булат», которые в армии признали неэффективными из-за их большого веса и слабого двигателя. В результате их перевели в резерв и заменили линейными Т-64. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что к провалу боевых машин привел целый комплекс причин, в частности отсутствие правительственной структуры по контролю качества техники.
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