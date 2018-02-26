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При налете ВВС коалиции в Сирии погибли мирные люди
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В Сирии рассказали о жертвах среди мирного населения от ударов коалиции США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВВС международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* нанесли удары по деревням в провинции Дейр-эз-Зор, погибли 29 мирных жителей, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По данным агентства, авиаударам подверглись деревни Аш-Шаафа и Захрат-Аллюни в провинции Дейр-эз-Зор, помимо погибших, ранения получили десятки граждан.
МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация
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