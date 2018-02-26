При налете ВВС коалиции в Сирии погибли мирные люди

В Сирии рассказали о жертвах среди мирного населения от ударов коалиции США

ВВС международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" * нанесли удары по деревням в провинции Дейр-эз-Зор, погибли 29 мирных жителей, сообщает сирийское национальное агентство САНА. По данным агентства, авиаударам подверглись деревни Аш-Шаафа и Захрат-Аллюни в провинции Дейр-эз-Зор, помимо погибших, ранения получили десятки граждан. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН * Запрещенная в России террористическая организация