США проверят «чувствительность» России в Черном море

Пентагоне объяснили увеличение своего военного присутствия в Черном море «возросшей активностью России» и необходимостью защиты союзников по НАТО . В Москве наращивание чужой мощи комментируют спокойно: Черное море — это зона нашего господства и корабли ВМС США здесь «под полным контролем». Но что будет, если американцы превысят число кораблей, предусмотренных международными договорами?

«Американская демонстрация силы в Черном море — это сигнал для России». Такого рода заголовками американские СМИ снабдили сообщения о наращивании присутствия флота США в акватории, стратегически важной для России. Это американское присутствие в минувшее воскресенье было увеличено вдвое.

Последний раз такое было во время американо-украинских учений Штаты наращивают свое военное присутствие в Черном море, считая это необходимым ответом на «возросшую активность России» в регионе. Об этом телеканалу CNN заявили источники в военном ведомстве США. Американское военное присутствие призвано стать новой нормой для России, и «уменьшить чувствительность» по отношению к американской военной активности на Черном море. «Чувствительность» России проверяют регулярно. Впрочем, столь же регулярно проверяется и боеспособность Черноморского флота.

В минувшую субботу «Карни» прошел пролив Босфор и на следующий день вошел в Черное море. Этот эсминец оснащен системой ПРО «Иджис», крылатыми ракетами «Томагавк» и противокорабельными крылатыми ракетами «Гарпун».

Ранее в Черное море вошел другой американский эсминец — «Росс», также оснащенный «Иджисом» и «Томагавками». Отметим, что именно «Росс» участвовал в нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии. Ранее район покинул британский эскадренный миноносец «Данкан». Как отмечала газета ВЗГЛЯД , в прошлом году флот ближайшей союзницы США, Великобритании, вернулся в Черное море впервые после Второй мировой.

#USSCarney🇺🇸 transited #Bosphorus🇹🇷 to join #USSRoss for routine maritime security operations IAW int'l law. C6F Commander VADM Grady assured: "Decision to have 2 ships in #BlackSea is proactive not reactive & demonstrates our commitment to regional stability" #SteadyPresence pic.twitter.com/f1q1KfObk0— Naval Forces Europe (@USNavyEurope) 17 февраля 2018 г.

Что же касается появления в этой акватории «Карни» и «Росса», то разъяснение содержится в официальном заявлении командования флота США. «Наше решение о совместном использовании двух кораблей в Черном море является активным, а не реактивным», — заявил в комментарии официальном сайту флота вице-адмирал Кристофер Грэди, командующий 6-м флотом.

В том же заявлении напоминалось: последний раз одновременно два корабля США находились в водах Черного моря в июле 2017 года во время американо-украинских учений Sea Breeze.

Во время этих учений на борт эсминца «Карни» поднимался президент Украины Петр Порошенко . А уже в январе этого года все тот же эсминец совершил визит в порт Одессы. Отметим, что за 2017 год американские корабли посетили «жемчужину у моря» не менее десяти раз.

Поддержка Киева не ограничивается лишь этими визитами. В августе прошлого года в Очакове американские военные инженеры начали возводить оперативный центр ВМС Украины. Даже украинские эксперты не исключили в беседе с газетой ВЗГЛЯД: это может стать началом создания будущей базы НАТО на Украине. В преддверии выборов

«Россия не «наращивает присутствие». Она держит свои силы в рамках Черноморского флота», — подчеркнул адмирал. В качестве угрозы нашей стране США могут лишь увеличить количество кораблей, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Это, судя по всему, «план большущий и далеко идущий — подергать Россию в преддверии выборов», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов . Он также напомнил об участившихся полетах американских самолетов к границам России на Балтике. Так что «будут дергать», — считает собеседник.

При этом переоснащение ЧФ не может не вызывать реакции США и их партнеров по НАТО. Напомним, что по словам нынешнего командующего флотом адмирала Александра Витко , с 2014 по 2017 год ЧФ получил свыше полусотни единиц боевой техники.

Сейчас Черноморский флот «не то что на ногах, он устойчиво стоит. Несет боевую службу. И зона у него — не только Черное, но и Средиземное море», — подчеркнул собеседник.

«Не исключено, что США хотят надавить на Россию на фоне сирийского, украинского или прочих вопросов». Американцы как обычно стремятся пустить пыль в глаза, создать истерию, возможно, сейчас ими движет вопрос денег и бюджета, допустил адмирал. Комоедов добавил:

При этом американцы действуют осторожно, не нарушая существующий международно-правовой режим проливов и Черного моря. Визит к берегам США тоже не нарушит договоренности

Соединенные Штаты преследуют цель «оказать давление, что-то продемонстрировать», однако, сейчас мирное время, поэтому США могут сделать «все только с соблюдением норм международно-морского и гражданского права», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД другой экс-главком ЧФ адмирал Игорь Касатонов . Черное море — это зона нашего господства и корабли ВМС США здесь «под полным контролем», — подчеркнул собеседник.

»Представьте, что мы эскадру пустим и она будет плавать вокруг Кубы или Венесуэлы и периодически подходить к водному пространству США. Явно там будет паника, крики, ужас, обвинения и много всего остального», — резюмировал Климов. Если американцы превысят число кораблей, предусмотренных международными договорами, или если пойдут в наши территориальные границы, тогда это будет нарушением, пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов . Однако, «ничего хорошего в этом нет, хотя бы потому что, где Америка и где Черное море?

Адмирал Комоедов в свою очередь отметил: в случае нарушения, мы могли бы отправить пару подводных лодок к Филадельфии или Майями, отметил адмирал. «Но нагнетать обстановку мы так не будем», — резюмировал Комоедов.