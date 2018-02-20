США проверят «чувствительность» России в Черном море 

В Пентагоне объяснили увеличение своего военного присутствия в Черном море «возросшей активностью России» и необходимостью защиты союзников по НАТО. В Москве наращивание чужой мощи комментируют спокойно: Черное море — это зона нашего господства и корабли ВМС США здесь «под полным контролем». Но что будет, если американцы превысят число кораблей, предусмотренных международными договорами?
«Американская демонстрация силы в Черном море — это сигнал для России». Такого рода заголовками американские СМИ снабдили сообщения о наращивании присутствия флота США в акватории, стратегически важной для России. Это американское присутствие в минувшее воскресенье было увеличено вдвое.
Штаты наращивают свое военное присутствие в Черном море, считая это необходимым ответом на «возросшую активность России» в регионе. Об этом телеканалу CNN заявили источники в военном ведомстве США. Американское военное присутствие призвано стать новой нормой для России, и «уменьшить чувствительность» по отношению к американской военной активности на Черном море. «Чувствительность» России проверяют регулярно. Впрочем, столь же регулярно проверяется и боеспособность Черноморского флота.
Последний раз такое было во время американо-украинских учений
В минувшую субботу «Карни» прошел пролив Босфор и на следующий день вошел в Черное море. Этот эсминец оснащен системой ПРО «Иджис», крылатыми ракетами «Томагавк» и противокорабельными крылатыми ракетами «Гарпун».
Ранее в Черное море вошел другой американский эсминец — «Росс», также оснащенный «Иджисом» и «Томагавками». Отметим, что именно «Росс» участвовал в нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии. Ранее район покинул британский эскадренный миноносец «Данкан». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году флот ближайшей союзницы США, Великобритании, вернулся в Черное море впервые после Второй мировой.
#USSCarney visits Varna, Bulgaria in #BlackSea as part of continued presence to enhance interoperability & demonstrate enduring commitment to regional stability, @NATO allies (like Bulgaria) & partners. #WeAreNATO #SteadyPresence #PartnerStrong 🇺🇸🇧🇬 https://t.co/K96pMNR9h4 pic.twitter.com/uePCQXcyql— Naval Forces Europe (@USNavyEurope) 19 февраля 2018 г.
#USSCarney🇺🇸 transited #Bosphorus🇹🇷 to join #USSRoss for routine maritime security operations IAW int'l law. C6F Commander VADM Grady assured: "Decision to have 2 ships in #BlackSea is proactive not reactive & demonstrates our commitment to regional stability" #SteadyPresence pic.twitter.com/f1q1KfObk0— Naval Forces Europe (@USNavyEurope) 17 февраля 2018 г.
Что же касается появления в этой акватории «Карни» и «Росса», то разъяснение содержится в официальном заявлении командования флота США. «Наше решение о совместном использовании двух кораблей в Черном море является активным, а не реактивным», — заявил в комментарии официальном сайту флота вице-адмирал Кристофер Грэди, командующий 6-м флотом.
В том же заявлении напоминалось: последний раз одновременно два корабля США находились в водах Черного моря в июле 2017 года во время американо-украинских учений Sea Breeze.
Во время этих учений на борт эсминца «Карни» поднимался президент Украины Петр Порошенко. А уже в январе этого года все тот же эсминец совершил визит в порт Одессы. Отметим, что за 2017 год американские корабли посетили «жемчужину у моря» не менее десяти раз.
Поддержка Киева не ограничивается лишь этими визитами. В августе прошлого года в Очакове американские военные инженеры начали возводить оперативный центр ВМС Украины. Даже украинские эксперты не исключили в беседе с газетой ВЗГЛЯД: это может стать началом создания будущей базы НАТО на Украине.
В преддверии выборов
В качестве угрозы нашей стране США могут лишь увеличить количество кораблей, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Это, судя по всему, «план большущий и далеко идущий — подергать Россию в преддверии выборов», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. Он также напомнил об участившихся полетах американских самолетов к границам России на Балтике. Так что «будут дергать», — считает собеседник.
«Россия не «наращивает присутствие». Она держит свои силы в рамках Черноморского флота», — подчеркнул адмирал.
При этом переоснащение ЧФ не может не вызывать реакции США и их партнеров по НАТО. Напомним, что по словам нынешнего командующего флотом адмирала Александра Витко, с 2014 по 2017 год ЧФ получил свыше полусотни единиц боевой техники.
Сейчас Черноморский флот «не то что на ногах, он устойчиво стоит. Несет боевую службу. И зона у него — не только Черное, но и Средиземное море», — подчеркнул собеседник.
Американцы как обычно стремятся пустить пыль в глаза, создать истерию, возможно, сейчас ими движет вопрос денег и бюджета, допустил адмирал. Комоедов добавил:
«Не исключено, что США хотят надавить на Россию на фоне сирийского, украинского или прочих вопросов».
При этом американцы действуют осторожно, не нарушая существующий международно-правовой режим проливов и Черного моря.
Визит к берегам США тоже не нарушит договоренности
Соединенные Штаты преследуют цель «оказать давление, что-то продемонстрировать», однако, сейчас мирное время, поэтому США могут сделать «все только с соблюдением норм международно-морского и гражданского права», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД другой экс-главком ЧФ адмирал Игорь Касатонов. Черное море — это зона нашего господства и корабли ВМС США здесь «под полным контролем», — подчеркнул собеседник.
Если американцы превысят число кораблей, предусмотренных международными договорами, или если пойдут в наши территориальные границы, тогда это будет нарушением, пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Однако, «ничего хорошего в этом нет, хотя бы потому что, где Америка и где Черное море?
»Представьте, что мы эскадру пустим и она будет плавать вокруг Кубы или Венесуэлы и периодически подходить к водному пространству США. Явно там будет паника, крики, ужас, обвинения и много всего остального», — резюмировал Климов.
Адмирал Комоедов в свою очередь отметил: в случае нарушения, мы могли бы отправить пару подводных лодок к Филадельфии или Майями, отметил адмирал. «Но нагнетать обстановку мы так не будем», — резюмировал Комоедов.
В конце концов, можно повторить опыт с эсминцем «Дональд Кук». Комоедов напомнил: когда в 2014 году в разгар событий в Крыму в Черное море вошел «Дональд Кук», российский фронтовой бомбардировщик Су-24 совершил облет эсминца 12 раз. Добавим, что установка РЭБ «Хибины» вывела из строя электронику комплекса ПРО «Иджис». «Это стало потрясением для американцев, Пентагон обвинил Россию в нарушении международных договоров, а 27 американских моряков подали рапорт об увольнении», — напомнил адмирал Комоедов. «Мы, к слову, могли бы сделать так, чтобы „еще пол-экипажа“ написали заявление об увольнении», — заметил Комоедов.