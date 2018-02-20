Ещё
МИД рассказал о последствиях военного столкновения в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД рассказали о находящихся в Сирии россиянах 

РИА Новости 6 часов назад
Во время недавнего военного столкновения в Сирии пострадали несколько десятков россиян и граждан стран СНГ, заявили в МИД.
"Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений", — отметили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что среди участников столкновения не было российских военных.
"Есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые — их несколько десятков. Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", — добавили в ведомстве.

Атака коалиции

В ночь на восьмое февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".
В результате удара ранения получили 25 человек. При этом американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", в том числе россиянах.
В Кремле, комментируя сообщения СМИ об убитых россиянах, отметили, что не располагают данными о согражданах, которые не являются кадровыми военными. В МИД заявили, что среди погибших могло быть несколько россиян, гражданство жертв уточняется.
*Террористическая организация, запрещенная в России
РИА Новости: последние новости
Эсминцы США в Черном море будут "на прицеле", заявил российский адмирал Сирийские ополченцы вошли в Африн, сообщил источник Действия Ирана могут привести к эскалации в Сирии, заявил посол Израиля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказание для пенсионеров, исход россиян из банков и другие события дня24
В РФ отреагировали на действия Порошенко113
Выдвинута новая версия крушения Ан-14859
Россия официально признана «агрессором»1215
Осин получил жуткую травму в ДТП12
Видео
00:35
Выдвинута новая версия крушения Ан-148
Происшествия
01:19
Осин получил жуткую травму в ДТП
Шоу-бизнес
00:36
Более 70 сантиметров снега выпало с начала февраля
Новости Москвы
01:00
Экс-барабанщик группы «Черный кофе» найден мертвым
Происшествия Другое
01:51
Россия официально признана «агрессором»
В мире Украина
00:59
Украина нашла новые минусы в Крымском мосту
Общество
00:52
Садальский порекомендовал пить мельдоний
Шоу-бизнес
00:21
Путин обсудил с Совбезом Сирию и Донбасс
Политика
05:26
Собвез ООН почтил память Чуркина
Политика
01:12
Адвокаты усомнились в выводах СК по «Хованскому делу»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение