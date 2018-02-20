В США объяснили наращивание сил в Черном море «российской угрозой»

«Мы работаем в этом стратегически важном в регионе в нужном нам темпе и нужном нам времени… Продолжающееся присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу приверженность региональной стабильности, а также морской безопасности наших партнеров в районе Черного моря и коллективной обороне союзников по НАТО», — заявил Грейди. ВМС США наращивают присутствие в Черном море в ответ на то, что Россия якобы первой нарастила свое присутствие в регионе, сообщает CNN со ссылкой на заявление командующего шестым флотом США вице-адмирала Кристофера Грейди.

В настоящее время в Черном море одновременно оперируют два корабля ВМС США. В минувшие выходные в Черное море вошел эскадренный миноносец USS Carney, который присоединился у уже находящемуся в регионе эсминцу USS Ross для проведения «операций по обеспечению морской безопасности», указано в заявлении шестого флота.

Как отмечает CNN, два боевых корабля ВМС США одновременно присутствуют в Черном море впервые с июля 2017 года.