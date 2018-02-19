На Украине появился необычный флот

На Украине появился Дноуглубительный флот

Приказом министерства инфраструктуры Украины создан новый филиал Администрации морских портов (АМПУ) — Дноуглубительный флот, созданный как обособленное подразделение; его руководителем назначен Сергей Бомчак, ранее занимавший пост директора Администрации речных портов Украины.

9 февраля 2018 года Дноуглубительный флот был зарегистрирован в Реестре юридических лиц, передает УНИАН

В АМПУ сообщили, что основной задачей флота является «централизованное навигационное обеспечение на акваториях морских портов и внутренних водных путях, отнесенных к категории судоходных». «В частности, речь идет об обеспечении гарантированных габаритов, проведении дноуглубительных работ и обеспечении безопасности судоходства», — сообщили в Администрации морских портов Украины.

Глава АМПУ Райвис Вецкаганс сообщил, что филиал будет проводить дноуглубления в портах и на внутренних водных путях. По его словам, создание дноуглубительной службы является одной из приоритетных задач АМПУ на этот год. «В этом году дноуглубление будет проведено в акваториях всех портов от Мариуполя до Рени», — заявил он, отметив, что общий объем работ составит 11 млн кубометров, на что предусмотрено более 1,3 млрд гривен (более 48 млн долларов).