Россия нашла нового военного партнера

Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Ливаном, пишет «Эксперт» со ссылкой на журнал National Interest.

По сообщениям арабских СМИ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение Министерству обороны РФ начать военное сотрудничество с Ливаном с тем, чтобы открыть морские и воздушные порты этой страны для транзита российских кораблей и самолетов. Сотрудничество также включает в себя проведение совместных военных учений, антитеррористическую деятельность и подготовку российскими инструкторами ливанской армии.

Перспективы российско-ливанского сотрудничества, по мнению National Interest, добавит США головной боли.

До недавних пор Ливанская армия (LAF) была ориентирована на Запад. Большая часть оружия и техники у ливанцев — западного производства. По данным программы Security Assistance Monitor Центра международной политики (CIP), за последние 10 лет США поставили Ливану вооружений более чем на 357 млн долларов.

Ливану партнерство с Россией даст «защитный зонтик» против Израиля, а кроме того, угрозой подписания соглашения с РФ Бейрут может шантажировать своих западных партнеров.