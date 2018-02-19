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Россия нашла нового военного партнера
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Россия нашла нового военного партнера 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Ливаном, пишет «Эксперт» со ссылкой на журнал National Interest.
По сообщениям арабских СМИ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение Министерству обороны РФ начать военное сотрудничество с Ливаном с тем, чтобы открыть морские и воздушные порты этой страны для транзита российских кораблей и самолетов. Сотрудничество также включает в себя проведение совместных военных учений, антитеррористическую деятельность и подготовку российскими инструкторами ливанской армии.
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Перспективы российско-ливанского сотрудничества, по мнению National Interest, добавит США головной боли.
До недавних пор Ливанская армия (LAF) была ориентирована на Запад. Большая часть оружия и техники у ливанцев — западного производства. По данным программы Security Assistance Monitor Центра международной политики (CIP), за последние 10 лет США поставили Ливану вооружений более чем на 357 млн долларов.
Ливану партнерство с Россией даст «защитный зонтик» против Израиля, а кроме того, угрозой подписания соглашения с РФ Бейрут может шантажировать своих западных партнеров.
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