Создание альтернативы НАТО назвали большой ошибкой

Новая европейская программа «Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны» (PESCO) может оказаться провальной, полагает Focus. И всё потому, что инициатива по её реализации основывается на оптимистических предположениях, а не трезвом анализе ситуации. При этом неудача нанесёт колоссальный урон по интеграционным процессам в ЕС, убеждён немецкий журналист.
Новая европейская программа «Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны» (PESCO) — это большая ошибка, пишет Focus. Этот проект нельзя делать следующим интеграционным шагом в ЕС, ведь он базируется не на серьёзном анализе, а туманных предположениях, предостерегает автор статьи. При этом провал инициативы нанесёт Европе колоссальный урон, убеждён немецкий журналист.
Разговоры о том, что США проводят политику изоляции, не имеют под собой оснований, о чём не раз заявлял американский министр обороны Джеймс Мэттис. Но многие наблюдатели и ответственные чиновники продолжают говорить о том, что Америка уходит с мировой арены, и поэтому требуют, чтобы ЕС начал сам заботиться о своей безопасности.
При это Белый дом собственно не возражает против того, чтобы Европа самостоятельно повышала свою обороноспособность, но только при условии, если Брюссель не будет создавать структуры, альтернативные НАТО. Потому PESCO и вызывает обеспокоенность у американцев. «Коллективная оборона — это задача НАТО и только НАТО», — подчёркивают в Белом доме.
Ещё одна проблема на пути реализации этой программы заключается в том, что военные возможности Германии не соответствуют её экономическому и политическому статусу в Европе. В результате той политики экономии, которая проводилась последние годы, в обороноспособности ФРГ появились большие пробелы. В частности, это касается состояния военной техники. Многое нуждается в ремонте, поясняет автор.
К тому же очевидно, что ряд государств приложит все возможные усилия для того, чтобы помешать реализации PESCO. И одних оптимистических предположений будет недостаточно для того, чтобы им помешать. Если же инициатива окажется провальной, это ударит по интеграционным процессам в ЕС, подчёркивает журналист: «Ответственные чиновники пошли на этот риск, и я с первого дня задаюсь вопросом: какими анализами подкреплена их уверенность в том, что этот шаг приведёт к успеху, что для этого есть необходимые возможности и политическая воля?».