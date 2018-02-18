Создание альтернативы НАТО назвали большой ошибкой

Focus: создание европейской альтернативы НАТО — это большая ошибка

Новая европейская программа «Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны» (PESCO) может оказаться провальной, полагает Focus. И всё потому, что инициатива по её реализации основывается на оптимистических предположениях, а не трезвом анализе ситуации. При этом неудача нанесёт колоссальный урон по интеграционным процессам в ЕС , убеждён немецкий журналист.

Новая европейская программа «Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны» (PESCO) — это большая ошибка, пишет Focus. Этот проект нельзя делать следующим интеграционным шагом в ЕС, ведь он базируется не на серьёзном анализе, а туманных предположениях, предостерегает автор статьи. При этом провал инициативы нанесёт Европе колоссальный урон, убеждён немецкий журналист.

Разговоры о том, что США проводят политику изоляции, не имеют под собой оснований, о чём не раз заявлял американский министр обороны Джеймс Мэттис . Но многие наблюдатели и ответственные чиновники продолжают говорить о том, что Америка уходит с мировой арены, и поэтому требуют, чтобы ЕС начал сам заботиться о своей безопасности.

При это Белый дом собственно не возражает против того, чтобы Европа самостоятельно повышала свою обороноспособность, но только при условии, если Брюссель не будет создавать структуры, альтернативные НАТО . Потому PESCO и вызывает обеспокоенность у американцев. «Коллективная оборона — это задача НАТО и только НАТО», — подчёркивают в Белом доме.

Ещё одна проблема на пути реализации этой программы заключается в том, что военные возможности Германии не соответствуют её экономическому и политическому статусу в Европе. В результате той политики экономии, которая проводилась последние годы, в обороноспособности ФРГ появились большие пробелы. В частности, это касается состояния военной техники. Многое нуждается в ремонте, поясняет автор.

К тому же очевидно, что ряд государств приложит все возможные усилия для того, чтобы помешать реализации PESCO. И одних оптимистических предположений будет недостаточно для того, чтобы им помешать. Если же инициатива окажется провальной, это ударит по интеграционным процессам в ЕС, подчёркивает журналист: «Ответственные чиновники пошли на этот риск, и я с первого дня задаюсь вопросом: какими анализами подкреплена их уверенность в том, что этот шаг приведёт к успеху, что для этого есть необходимые возможности и политическая воля?».