Иран или Израиль? Россия сделала выбор

Дипломат рассказал, на чьей стороне будет Россия, если Иран атакует Израиль

Россия будет на стороне Израиля, если Иран нападет на него. Об этом в интервью Times of Israel заявил заместитель посла Москвы в Тель-Авиве Леонид Фролов.

Обещание поддержать Израиль зампосла сделал через несколько дней после инцидента с дроном на сирийско-израильской границе.

"В случае агрессии в отношении Израиля, не только Соединенные Штаты будут на стороне Израиля — Россия тоже встанет на его сторону. Многие наши соотечественники живут здесь в Израиле, и Израиль в целом дружелюбная страна, и, таким образом, мы не позволим никакую агрессию против Израиля", — заявил дипломат.

Также Фролов выразил сомнения насчет того, что беспилотник, прилетевший из Сирии в Израиль, был запущен Ираном, и предложил израильским спецслужбам наладить контакт с сирийскими коллегами.

Ранее в ночь на субботу 10 февраля израильские военные сообщили о перехвате иранского беспилотного летательного аппарата, вторгшегося в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны.