Турция применила в Сирии запрещенное оружие

Турция применила в Сирии химическое оружие

Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, шесть человек госпитализированы с симптомами удушья. Об этом со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщает сирийское агентство САНА.

«Шесть человек поступили в «скорую» с симптомами удушья в результате применения силами турецкого режима снарядов с отравляющим газом в деревне Аранда», — заявил Мохамад.

14 февраля Генштаб турецкой армии заявил, что в ходе боев военным удалось уничтожить 1485 курдов. При этом потери Турции составили 31 человек убитыми и 143 раненными.