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Турция применила в Сирии запрещенное оружие
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Турция применила в Сирии химическое оружие 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, шесть человек госпитализированы с симптомами удушья. Об этом со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада сообщает сирийское агентство САНА.
«Шесть человек поступили в «скорую» с симптомами удушья в результате применения силами турецкого режима снарядов с отравляющим газом в деревне Аранда», — заявил Мохамад.
Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне 20 января. Военным помогают боевики «Сирийской свободной армии». Официальная цель операции — борьба с представителями курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), которые в Турции считаются террористическими. При этом, как сообщили некоторые СМИ, Турция для борьбы с курдами может использовать бывших боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство».
14 февраля Генштаб турецкой армии заявил, что в ходе боев военным удалось уничтожить 1485 курдов. При этом потери Турции составили 31 человек убитыми и 143 раненными.
16 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон ограничит помощь сирийским курдам.
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