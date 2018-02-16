Ещё
Дальняя авиация получит «крыло-невидимку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США выдвинули обвинения против россиян
США выдвинули обвинения против россиян

Дальняя авиация получит «крыло-невидимку» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: defence.ru
В рамках проекта по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в России решили создать летательный аппарат-«летающее крыло». Об этом сообщает «Звезда».
Телеканал отмечает, что аппарат «пока обозначен лишь схематично», публике о нем еще не рассказывали. По версии «Звезды», он будет выполнен по схеме «летающее крыло», роль фюзеляжа в которой играет именно крыло, «несущее все агрегаты, экипаж и полезную нагрузку».
ПАК ДА будут конструировать из недорогих композитных материалов. Бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-160М2, который сменит в ВКС России модели 160-й серии, сможет «перекочевать» и на ПАК ДА.
По информации «Звезды», летательный аппарат решено было сделать дозвуковым из-за большого размаха крыльев и особенностей конструкции. При этом его обеспечат «пониженной заметностью для радаров», используя технологию стелс. Также аппарат получит новейшие двигатели.
ПАК ДА сможет долго находиться в воздухе, взлетать и садиться в любых условиях, а также «принимать на борт максимально широкую номенклатуру средств поражения».
Кроме того, ПАК ДА планируют оснастить ракетами с функцией искусственного интеллекта (сами будут принимать решение о высоте и скорости полета) и дальностью до семи тысяч километров.
Разработчики рассчитывают, что он превзойдет многие модели российских и западных ракетоносцев.
Генерал-майор запаса, кандидат военных наук Александр Цымбалов заявил «Звезде», что предназначение ПАК ДА будет заключаться в стратегическом сдерживании, ведении боевых действий в локальных и региональных войнах с применением обычного оружия в составе различных группировок войск «на континентальных и морских театрах военных действий».
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рывок России на ОИ, подорожание курортов и другие события дня30
Украина хочет устроить себе новый Иловайск131
Бежавшая из России Коза попросила помощи291
Обзор зарубежных СМИ: «Отстраните США от Олимпиады»40
Россию обвинили в распространении страшного вируса156
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:31
Пилоты Ан-148 поругались во время крушения
Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
07:04
«Наглый песец» с Ямала вернулся с рыжей дамой
Общество
00:42
В Москве насмерть замерзла забытая воспитателем девочка
Происшествия
01:45
Москву накроют аномальные морозы
Погода Новости Москвы
00:36
Обозначены сроки запуска движения по Крымскому мосту
Общество
00:36
Москвичам предлагают переименовать линии метро
Новости Москвы
01:03
Леонид Каневский рассказал об отношении милиции
Шоу-бизнес
01:26
Энистон разводится ради воссоединения с Питтом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение