Дальняя авиация получит «крыло-невидимку»

В рамках проекта по созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в России решили создать летательный аппарат-«летающее крыло». Об этом сообщает «Звезда».

Телеканал отмечает, что аппарат «пока обозначен лишь схематично», публике о нем еще не рассказывали. По версии «Звезды», он будет выполнен по схеме «летающее крыло», роль фюзеляжа в которой играет именно крыло, «несущее все агрегаты, экипаж и полезную нагрузку».

ПАК ДА будут конструировать из недорогих композитных материалов. Бортовое радиоэлектронное оборудование Ту-160М2, который сменит в ВКС России модели 160-й серии, сможет «перекочевать» и на ПАК ДА.

По информации «Звезды», летательный аппарат решено было сделать дозвуковым из-за большого размаха крыльев и особенностей конструкции. При этом его обеспечат «пониженной заметностью для радаров», используя технологию стелс. Также аппарат получит новейшие двигатели.

ПАК ДА сможет долго находиться в воздухе, взлетать и садиться в любых условиях, а также «принимать на борт максимально широкую номенклатуру средств поражения».

Кроме того, ПАК ДА планируют оснастить ракетами с функцией искусственного интеллекта (сами будут принимать решение о высоте и скорости полета) и дальностью до семи тысяч километров.

Разработчики рассчитывают, что он превзойдет многие модели российских и западных ракетоносцев.

Генерал-майор запаса, кандидат военных наук Александр Цымбалов заявил «Звезде», что предназначение ПАК ДА будет заключаться в стратегическом сдерживании, ведении боевых действий в локальных и региональных войнах с применением обычного оружия в составе различных группировок войск «на континентальных и морских театрах военных действий».