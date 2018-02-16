Подсчитаны потери россиян в Сирии

Агентство Reuters подсчитало потери россиян в Сирии за неделю

За прошлую неделю в Сирии были убиты и ранены около 300 человек, работавших в российской частной компании. Такие данные сообщило агентство Reuters , ссылаясь на источники, знакомые с делом.

По информации одного из военных врачей, в Сирии погибли около 100 россиян. Согласно данным другого источника, погибло более 80 человек. Раненые были отправлены в пять военных госпиталей в России, передает RBC Агентство Bloomberg ранее сообщало, что наемников доставляли в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга.

Военный врач в одном из таких госпиталей сообщил СМИ, что, по состоянию на вечер субботы, 10 февраля, в медицинском учреждении было более 50 таких пациентов, 30 процентов из них — с серьезными ранениями. Атаман хуторского казачьего общества Ховрино, первый секретарь Всероссийской общественной организации "Поколение Победы" Евгений Шабаев заявил, что 14 февраля был в Центральном военном госпитале Министерства обороны РФ в Химках. В палате, которую он посетил, было восемь раненых, эвакуированных из Сирии за последние несколько дней. Они сообщили, что в хирургическом отделении лежат около 45 человек. По словам Шабаева, раненых привозили не только в госпитали Москвы, но и Санкт-Петербурга.

Представители филиала №1 Центрального военного госпиталя Минобороны РФ в Химках РБК не подтвердили и не опровергли информацию о раненых из Сирии.

7 февраля в Сирии международная коалиция под руководством США нанесла массированный авиаудар по проправительственным войскам в районе Дейр-эз-Зора с применением бомбардировщиков и вертолетов. Подразделения, поддерживающие президента Сирии Башара Асада , попытались атаковать позиции курдских "Сирийских демократических сил", которые поддерживает Вашингтон. Ополченцы, по которым был нанесен удар, проводили операцию против "спящей" ячейки "Исламского государства" (запрещена в России). Ополченцы не согласовали свои действия с командованием российской оперативной группы. Кроме того, российские военные узнали позицию американской стороны уже после обстрела.

Позднее в СМИ появилась информация, что помимо сирийцев в атаке на позиции СДС принимали участие российские наемники из ЧВК Вагнера. Сообщалось о четырех и восьми погибших бойцах ЧВК. РБК связались с родственниками некоторых из них, те подтвердили данную информацию.